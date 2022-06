Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 giugno/ Crolla tasso di positività 11.6%

Anche oggi faremo il punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di mercoledì 29 giugno 2022. Quanti saranno i contagi? E i morti e gli ospedalizzati? Tutte domande a cui troveremo risposta, come da due anni e mezzo a questa parte, dopo le ore 16:30 circa, quando verrà emesso appunto il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Nel frattempo rileggiamo brevemente i dati di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 83.555, numero che si mantiene quindi molto alto, per un numero di test anti covid processati pari a 717.400 tamponi.

Altro indicatore preoccupante è il tasso di positività, l’incidenza degli infetti sui test analizzati, che ieri è stato pari al 11.6%, in forte ribasso. Fortunatamente negli ospedali la situazione appare ancora tutto sommato serena, tenendo conto che i pazienti più gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, sono ad oggi 237, mentre in area medica il dato segna quota 6.035, per una doppia variazione rispetto al precedente report pari a +3 e +162. Infine i numeri della regione Lombardia, che da bollettino di ieri ha comunicato altri 2.375 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 GIUGNO: IL COMMENTO DI SPERANZA

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il ministro della salute, Roberto Speranza, che ha analizzato l’ondata di covid tutt’ora in corso. Intervenuto al 25esimo Congresso nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici del Servizio sanitario nazionale in quel di Napoli, l’esponente di LeU ha spiegato: “Dopo questi 2 anni tremendi, difficilissimi, è sotto gli occhi di tutti che noi siamo ancora dentro questa sfida che è la lotta a Covid-19”.

Poi Speranza ha aggiunto: “Spesso mi viene detto che sono un ministro molto duro, molto rigoroso, il ministro che è stato sempre molto fermo anche in scelte che non sempre sono state esattamente le più semplici da fare. Ma sono state fatte sempre in piena coscienza, in piena convinzione, in un dialogo costante con la nostra comunità scientifica”. E, “come dimostrano anche in numeri di questi giorni, noi siamo ancora dentro questa sfida. Non dobbiamo sentirci fuori”.

