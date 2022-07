Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 luglio/ Positività 20.4%, -201 ricoveri

Facciamo il punto quotidiano sulla situazione covid con il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 29 luglio 2022. Quando stiamo ormai per chiudere il mese, il covid sta lentamente battendo in ritirata dopo il picco di una decina di giorni fa, e lo si capisce chiaramente anche dai numeri del bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 60.381 a fronte di 296.304 tamponi analizzati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il tasso di positività è stato pari al 20.4 per cento, ancora molto alto ma comunque in discesa, mentre resta elevatissimo il dato riguardante le vittime da covid, ieri altri 199 decessi per un totale da inizio pandemia pari a 171.638 morti per coronavirus, un bilancio drammatico. In merito alla situazione ospedaliera, invece, non si registrano particolari “punte” negative, visto che ad oggi troviamo ricoverati in terapia intensiva 406 persone, dato in decrescita di 18 unità rispetto alla precedente rilevazione, e altre 10.911 in area medica, per una decrescita di 183 allettati. Infine il numero riguardanti i contagi della Lombardia, ieri altri 7.669 come da bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 LUGLIO: CICCOZZI SU QUARANTENA LIGHT

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, non si placa il dibattito relativo alla quarantena light, ovvero, la possibilità di accorciare i tempi di isolamento per coloro che hanno contratto il covid. Si trova d’accordo il professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, che interpellato nella giornata di ieri dai microfoni dell’Adnkronos salute ha spiegato: “i tempi potrebbero essere maturi per accorciare la quarantena prevista per le persone positive a Covid-19 che, una volta finiti i sintomi, potranno uscire con l’obbligo perentorio di indossare la mascherina perché dobbiamo continuare sempre a proteggere le persone fragili”. L’idea sarebbe quella di ridurre i giorni di isolamento a 5, previa nelle 48 ore la scomparsa dei sintomi. Secondo il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, tale modifica potrebbe essere introdotta in tempi brevi: bisognerà capire se già durante quest’estate o meno.

