Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 settembre/ -155 ricoveri, positività 12.1%

E’ il terzo giorno del mese, è sabato 3settembre 2022, e come sempre puntuale come un orologio svizzero, verrà emesso nel pomeriggio il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della salute, il classico report quotidiano contenente tutti i dati inerenti la pandemia di covid. Andremo così a scoprire anche oggi il numero dei nuovi contagiati, quindi gli ospedalizzati, le vittime e tutti gli altri indicatori che abbiamo imparato a conoscere in queste due anni e mezzo di pandemia, nel frattempo, rileggiamo velocemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

Cominciamo dal numero di infetti emersi, ieri altri 19.160 su un totale di 158.970 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 12.1 per cento. Ancora alto il numero di morti da coronavirus, ieri 91 nuovi decessi (comunque in calo), il che porta il computo aggiornato dal 20 febbraio 2022 ad un drammatico 175.754. In merito agli ospedali, invece, in Italia la situazione resta tranquilla, visto che i ricoverati sono 195 in terapia intensiva e altri 4.819 in area medica, con una doppia variazione rispetto al report precedente pari a -12 e -143. Infine il consueto sguardo al bollettino della Lombardia che ha comunicato altri 2.757 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 SETTEMBRE: IL COMMENTO DI CARTABELLOTTA

E in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, gli addetti ai lavori si stanno domandando sempre di più se la nuova sottovariante di Omicron, leggasi Centaurus, prenderà o meno il sopravvento sull’attuale, Omicron 5. Ha cercato di dare una risposta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che comunicando i dati del classico report settimanale sul covid ha spiegato: “In questa fase di relativa stabilità dei nuovi contagi, la discesa della quinta ondata si è ormai arrestata e la circolazione virale rimane elevata: al 30 agosto oltre 660 mila positivi (numero ampiamente sottostimato), un tasso di positività dei tamponi antigenici al 16% e una media di oltre 21 mila nuovi casi al giorno”.

“Numeri destinati ad aumentare – ha messo in guardia Cartabellotta – con la ripresa delle attività lavorative, la riapertura delle scuole, la maggiore frequentazione dei luoghi chiusi, la decadenza dell’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici dal 30 settembre e la ventilata riduzione del periodo di isolamento da 7 a 5 giorni previo test negativo e da 21 a 15 giorni per i positivi”.











