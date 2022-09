Coronavirus Italia bollettino 2 settembre/ Covid ed interferenza virale, cos’è

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Verso le 16:30 di oggi pomeriggio verrà pubblicato, puntualmente, l’aggiornamento al bollettino coronavirus per l’Italia, a cura del Ministero della Salute. Grazie al report sull’andamento della pandemia, che riporta lucidamente i nuovi contagi, i decessi e i ricoveri delle ultime 24 ore, possiamo intuire come sarà il prossimo periodo, atteso dagli esperti con una crescente preoccupazione di nuovi aumenti dei contagi. Mentre aspettiamo il nuovo bollettino coronavirus, recuperiamo quello di ieri per avere un’idea più chiara e precisa.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 20.503 nuovi contagi, a fronte di 155.751 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività è rimasto, dunque, piuttosto stabile rispetto alla giornata di mercoledì, e si attestava a quota 13,2% (mentre mercoledì era fermo al 13%). Contestualmente, il bollettino coronavirus di ieri ha registrato, purtroppo, anche 68 nuovi decessi, mentre le guarigioni sono state 32.169. Dal punto di vista ospedaliero, invece, i dati di ieri sono stati piuttosto positivi, con –129 ricoveri in terapia ordinaria e –6 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, COME FUNZIONA L’INTERFERENZA VIRALE

Mentre attendiamo che venga pubblicato l’aggiornamento ufficiale al bollettino coronavirus con i dati della giornata di oggi, venerdì 2 settembre, cerchiamo di fare luce su di un aspetto poco discusso della pandemia. Infatti, nell’arco di questi due anni caratterizzati dalla presenza massiccia del coronavirus sul nostro territorio e in tutto il mondo, alcune persone non hanno ancora contratto l’infezione, e secondo gli esperti il motivo è da cercare in quella che viene chiamata interferenza virale.

Con interferenza virale si intende un particolare fenomeno biologico per cui un virus, il covid in questo caso specifico, non riesce ad infettare un individuo perché ha già sviluppato delle difese immunitarie grazie ad un’infezione di un altro virus precedente. In particolare, sono i virus delle vie respiratorie (influenza inclusa) ad aiutare contro il covid, mettendo in allerta il sistema immunitario che blocca temporaneamente le infezioni simili. Infatti, si è notato come le infezioni contemporanee da covid e influenza non siano praticamente mai state registrate se non in rari casi, ed in due anni abbiamo anche assistito ad una grande diminuzione dei casi di influenza, soppiantati dal coronavirus. Insomma, i soggetti che contraggono la classica influenza stagionale, o un altro virus respiratorio simile, hanno una probabilità maggiore di non essere infettati dal covid, e questo succede anche viceversa.

