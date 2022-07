Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 luglio/ -149 ricoveri ma è boom vittime

Siamo pronti con il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 30 luglio 2022. Attorno alle ore 17:00 verrà diramato il nuovo report che aggiornerà la situazione covid in Italia. Contagi ancora in calo quelli registrati nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, a conferma di come il picco di questa nuova ondata sia ormai stato superato. Nel dettaglio i casi emersi nelle scorse 24 ore sono stati in totale 54.088, mentre i tamponi processati sono stati 281.658, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività resta alto, ieri pari al 19.2 per cento, a conferma dell’alta contagiosità di Omicron 5, e resta ancora purtroppo altissimo il dato delle vittime da covid, ieri ancora una volta sopra quota 200, per un totale di 244 decessi, che portano il computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 171.882 morti per covid. Negli ospedali invece la situazione sta migliorando, visto che ad oggi troviamo 400 persone ricoverate in terapia intensiva, e altre 10.768 in area medica, per un doppio decremento pari a 6 e 143 allettati. Infine uno sguardo alla situazione della regione Lombardia, con il bollettino dedicato che raccontava ieri di altri 6.847 casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 LUGLIO: IL MONITORAGGIO ISS

E a proposito di bollettino coronavirus, nella giornata di ieri è stato pubblicato il classico report derivante dai dati del monitoraggio ISS, in cui vengono riportati tutti i principali indicatori inerenti l’andamento del covid in Italia. Bene i dati riguardanti il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri da parte dei malati di coronavirus che risulta essere stabile o in leggera diminuzione, a conferma di quanto la nuova ondata stia lentamente scemando.

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva – si legge sul report dell’Istituto superiore di sanità pubblicato ieri – è stabile al 4,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28 luglio) vs 4,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 luglio)”. E ancora: “Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende leggermente al 17,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28 luglio) vs 17,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 luglio)”.

