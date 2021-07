Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 luglio/ +46% di morti in sette giorni

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 30 luglio 2021, testimonierà la crescita della curva pandemica, con i contagi che ormai da circa tre settimane sono tornati a salire in maniera importante. Il report di ieri ne è testimonianza, visto che nelle scorse 24 ore si è toccato il record di contagi da mesi, leggasi 6.171 su 224.790 tamponi processati, per un tasso di positività che torna a salire, portandosi a quota 2.7% (contro il 2.3 precedente).

I morti per covid sono stati 19, mentre nelle strutture ospedaliere si registra un nuovo incremento di posti letto occupati in terapia intensiva, leggasi 194 in totale (+11); e altri 45 in più in degenza ordinaria, per un computo aggiornato di 1.730 pazienti ricoverati. Le vittime totali per covid in Italia sono 128.029, mentre al momento vi sono 76.560 persone in isolamento domiciliare. Infine, per quanto riguarda le regioni con più contagiati, la Lombardia ha comunicato 661 nuovi casi (qui il bollettino di ieri). Curva che sta quindi tornando a crescere, così come confermato anche dalla Fondazione Gimbe che ha spiegato senza troppi giri di parole che “di fatto siamo entrati nella 4/a ondata”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 LUGLIO: IL PUNTO DELLA FONDAZIONE GIMBE

Dopo 15 settimane di calo sono tornate a salire anche le vittime, 111 nell’ultima settimana (la scorsa erano state 76, incremento del 46%). Anche a livello ospedaliero si sta iniziando a intravedere un incremento importante: “Dopo i primi segnali di risalita registrati la scorsa settimana – le parole di Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si conferma un lieve incremento dei ricoveri che documentano l’impatto ospedaliero dell’aumentata circolazione virale”.

Così infine Marco Costi, direttore operativo di Fondazione Gimbe: “Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva continuano lentamente a crescere: la media mobile a 7 giorni è di 14 ingressi/die rispetto ai 10 della settimana precedente”. Una situazione quindi da tenere sott’occhio, e oggi si scopriranno i nuovi colori delle regioni per la prossima settimana: ci saranno novità?

