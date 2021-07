Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 luglio/ Tasso di positività al 2.3%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 29 luglio. Il dicastero preposto comunicherà in serata tutti i dati aggiornati delle ultime ore, a cominciare dal numero di contagi e di ricoverati, i due indicatori da tenere maggiormente sott’occhio in questo periodo, con la speranza che la curva non esploda verso l’alto. Nel frattempo diamo una ripassata ai dati comunicati ieri, quando i contagi emersi sono stati 5.696 su 248.472, per un tasso di positività che è stato quindi pari a 2.3%, in crescita rispetto a quello di 48 ore fa. Purtroppo si registrano altri morti per covid, ieri 15 anche se il dato si sta comunque confermando su livelli bassi negli ultimi due mesi.

Attenzione a quanto successo invece negli ospedali della nostra penisola, con 183 pazienti ricoverati in terapia intensiva (i casi più gravi sono quindi variati di 6 unità in meno rispetto a due giorni fa), mentre nei reparti di degenza ordinaria il dato è pari a 1.685 (74 in più rispetto alla precedente comunicazione). La Lombardia, infine, è stata la regione che ha fatto registrare più casi, leggasi 720 (qui il report di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 LUGLIO: BIANCHI SULL’INIZIO DELLA SCUOLA

Numeri in aumento, anche se non in maniera esponenziale, e dati che fanno divenire sempre più pregnante la questione scuola. Oggi sarebbero dovute arrivare importanti novità in vista dell’anno scolastico 2021-2022 visto che era previsto il cdm poi rimandato, mentre nella giornata di ieri il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, ha spiegato che si tornerà in presenza: “Sono ottimista per settembre perché tutti stiamo lavorando moltissimo. La scuola è il luogo in cui tutti ci dobbiamo ritrovare lavorando insieme per la riapertura, nell’interesse dei nostri ragazzi”.

Sull’obbligo del vaccino al personale scolastico, invece il titolare del Miur ha commentato: “il governo valuterà”, sottolineando come la percentuale di vaccinati sia comunque alta: “Siamo già all’85% di adesione da parte del personale scolastico con differenze regionali – le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio 1 – contiamo di arrivare all’85% su tutto il territorio. Il governo a settembre valuterà se c’è bisogno dell’omogeneizzazione su tutto il Paese, Però la scuola è quella che ha risposto meglio al vaccino”.



