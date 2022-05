Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 maggio/ -104 ricoveri, positività 10.4%

Ecco il primo bollettino coronavirus del ministero della salute della nuova settimana, leggasi quello di oggi, 30 maggio 2022. Il report lo scopriremo come sempre nel pomeriggio odierno, e sarà probabilmente tendente al ribasso visti i minori tamponi processati nel weekend. In attesa della nuova comunicazione rivediamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 14.826 a fronte di 142.066 test anti covid elaborati, fra antigenici rapidi e molecolari.

BOLLETTINO LOMBARDIA, DATI CORONAVIRUS 29 MAGGIO/ 1767 casi, 9 morti, -62 ricoverati

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul numero dei tamponi elaborati, è stato invece pari al 10.4 per cento, mentre il numero di vittime resta ancora altino, ieri altri 27 decessi, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 166.569 morti. Fortunatamente negli ospedali non si registrano allerte, visto che in terapia intensiva troviamo ad oggi 260, dato in aumento di 10 unità, e altri 5.234 in area medica, per una decrescita di 114 allettati. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il dato riguardante i contagi presente nel bollettino di ieri segnalava quota 1.767.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 29 MAGGIO/ 27 morti, 14.826 casi, -114 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 MAGGIO: LA SITUAZIONE IN COREA DEL NORD

E se in Italia, come confermato dal bollettino coronavirus del ministero della salute, i dati sono confortanti, decisamente diversa è la situazione che si sta vivendo in Corea del Nord, dove, nel giro di poche settimane, sono stati testati ben 3.4 milioni di pazienti “con febbre”, 89mila solo nelle ultime 24 ore. A riferirlo nella giornata di ieri è stata l’agenzia di stampa nazionale Korean Central Telegraphic Agency (KCNA), annunciando altresì che la nazione ha attivato il suo “sistema anti-epidemiologico di emergenza”.

Bollettino vaccini Covid oggi, 29 maggio 2022/ Dati: 680.595 quarte dosi inoculate

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato la quarantena domiciliare in tutte le città e province di modo da bloccare la pandemia definita “malvagia” e “sradicare la fonte dell’infezione”. Ricordiamo che in Corea del Nord, stato blindato e dove vige la dittatura, il primo caso ufficiale di covid è stato comunicato solo un mese fa, alla fine di aprile. Sul totale dei 3.45 milioni di persone positive, il 94.6% è risultato guarito mentre sono 186mila quelli attualmente in cura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA