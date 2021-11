Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 novembre/ Positività 2.9%, +202 ricoveri

Prosegue la settimana e anche oggi, martedì 30 novembre 2021, faremo il punto sulla pandemia di covid in Italia, analizzando il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Come sempre l’appuntamento è fissato nel tardo pomeriggio di oggi, indicativamente dopo le ore 17:00, e come vi scriviamo spesso e volentieri, quello di oggi sarà il primo vero report settimanale, tenendo conto che il lunedì vengono comunicati i risultati relativi ai tamponi (pochi) processati nel weekend. Ma rivediamo proprio il bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 7.975 a fronte di 276mila test anti covid elaborati sia antigenici quanto molecolari.

Continua a crescere il numero di ospedalizzati, ieri più 31 in terapia intensiva, per un totale di 669 allettati, e altri più 171 in area medica, per un computo aggiornato di 5.135 ricoverati. Sale, ma questa è una costante del lunedì, il tasso di positività, che ha raggiunto quota 2.9%, mentre in merito ai decessi per covid, ieri sono stati segnalati 65 nuovi morti, per un totale da inizio pandemia pari a 133.739. Infine uno sguardo ai nuovi contagiati della Lombardia, ieri altri 851 (qui il bollettino).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI GENTILONI

I numeri riguardanti il contagio di covid stanno aumentando a vista d’occhio, ma il commissario dell’Unione Europea, l’ex presidente del consiglio Paolo Gentiloni, ha messo in guardia dal paragonare la situazione attuale del virus a quella di un anno fa di questi tempi, quando l’Italia era tutta colorata di arancione e di rosso, e quando, soprattutto, non vi erano i vaccini anti covid. “Chi dice che siamo di nuovo in una situazione senza speranza paragonabile al periodo pre vaccini dice una cosa inesatta e le cose inesatte sono pericolose”, le parole riportate da Skytg24.it.

Quindi Gentiloni ha aggiunto, riferendosi alla variante Omicron: “cosa possa accadere con questa variante è prematuro dirlo per chiunque. La reazione della Commissione europea è stata di invitare gli stati a prendere misure precauzionali. Ci vuole grande cautela ma eviterei eccesso di allarmismi. Serve ottimismo”, ha concluso.



