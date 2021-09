Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 settembre/ -110 ricoveri, positività 1.1%

E’ giovedì 30 settembre 2021, ultimo giorno del mese, e anche oggi è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. A poche settimane dalla riapertura delle scuole nella gran parte delle regioni italiane, i dati continuano ad essere positivi, e anche il bollettino di ieri lo ha confermato. I nuovi casi di positività emersi sono stati infatti 3.212 a fronte di 294.452 tamponi analizzati, sia antigenici che molecolari, per un tasso di positività pari allo 1.1% (+0.2%) un dato sempre ottimo.

Sileri “Vaccinati possono infettare? Baggianate”/ “E' l'eccezione e non la regola”

Purtroppo si sono verificati anche ieri dei morti per covid, leggasi 63 (totale da inizio pandemia 139.870), mentre a livello regionale segnaliamo i 438 nuovi contagi emersi in Lombardia (qui il bollettino completo). Infine, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, anche in questo caso i numeri comunicati dal ministero sono positivi, visto che i pazienti più gravi, quelli al momento ricoverati in terapia intensiva, sono diminuiti di 9 unità (totale pari a 450), mentre in degenza normale al momento vi sono 3.317 pazienti, in diminuzione di 101 unità.

Pregliasco e Stramezzi, scontro su covid/ “Teorie demenziali, scrivi cose pericolose”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 SETTEMBRE: BASSETTI SU RIAPERTURA DISCOTECHE

Intanto si moltiplicano sempre di più gli appelli affinchè vengano riaperte le discoteche, e ad unirsi al coro vi è anche Matteo Bassetti, noto primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova. “Dobbiamo evitare di avere un approccio ideologico – le parole del camice bianco, riportate ieri da SkyTg24.it – ad un certo punto sono state bollate come responsabili delle seconda ondata ma non è stato così: quel picco di casi c’è stato per altri motivi come la riapertura delle scuole, un andamento stagionale del virus. Le discoteche questa estate erano chiuse e i contagi sono stati più alti che nel 2020”.

Bollettino vaccini covid oggi 30 settembre/ 84.5 milioni di dosi somministrate

Quindi il dottore di Genova ha aggiunto: “Nel Governo c’è qualcuno che ha un atteggiamento ideologico, molto italico. Bisogna cercare di spiegare a Draghi e a Speranza che non sono un luogo di perdizione dove non si possono fare controlli, dove la gente si bacia e salta in modo incontrollato. Si possono riaprire con il Green pass e con un limite alla capienza iniziale al 40-50%. Non c’è nessun motivo per tenerle chiuse, siamo l’unico Paese in Ue a non averle riaperte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA