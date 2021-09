Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 settembre/ Positività 0.9%, -98 ricoveri

E’ mercoledì 29 settembre 2021, e anche nella serata di oggi è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Appuntamento come da febbraio 2020 ad oggi a dopo le ore 17:30, quando scopriremo tutti i nuovi dati sulla pandemia di covid, dai nuovi positivi, passando per i decessi e arrivando fino ai ricoverati. Prima di scoprire gli ultimi aggiornamenti rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati 2.985 su 338.425 tamponi processati, per un tasso di positività pari allo 0.9%, in calo dello 0.5% rispetto alla giornata di ieri.

Contagi che si confermano in calo quindi, e anche la situazione ospedaliera non sembra preoccupare più di tanto gli esperti, tenendo conto che al momento vi sono ricoverati in terapia intensiva 459 persone, dato in diminuzione di 29 unità, mentre in area medica il computo totale segna 3.418 allettati, 69 in meno rispetto a ieri. Infine segnaliamo i 65 morti da covid comunicati nelle scorse 24 ore, e 345 positivi emersi in regione Lombardia (qui il bollettino completo lombardo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 SETTEMBRE: GARAVAGLIA E IL TURISMO 2021

E con l’estate 2021 ormai in archivio, si iniziano a tirare le somme sull’andamento della stagione estiva, che tutto sommato è stata positiva in quanto a contagi, così come già accaduto un anno fa, nel 2020. A riguardo ne ha parlato il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, esponente della Lega, che ha sottolineato come i numeri di questa estate, forse spinti anche dal Green Pass, siano aumentati notevolmente rispetto a dodici mesi or sono.

Ecco le sue parole riprese nella giornata di ieri da parte dei colleghi dell’edizione online di Skytg24: “L’estate non si è ancora conclusa. I primi dati ci parlano però di un buon +33% rispetto allo scorso anno. E’ significativa anche la previsione del 30% in più di presenza straniera: sono dati positivi, e il quadro è fatto anche di realtà che sono andate molto bene, addirittura sopra il dato del 2019, e altre che sono ancora in sofferenza”.

