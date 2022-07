Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 luglio/ +193 ricoveri, positività 27.4%

E’ giunto il momento di scoprire come è evoluto il virus del covid nelle ultime 24 ore in Italia, e per farlo ci affideremo come sempre al bollettino coronavirus del ministero della salute, aggiornato ovviamente ad oggi, lunedì 4 luglio 2022. Inizia una nuova settimana che si spera possa continuare a regalare ospedalizzazioni contenute anche se a fronte di migliaia di contagi, così come avvenuto negli ultimi tempi.

A riguardo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri segnalava 71.947 contagiati a fronte di 262.557 test processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi. Il tasso di positività ieri era del 27,4 per cento, mentre negli ospedali si è registrata una doppia variazione di +16 e +177 pazienti, rispettivamente in terapia intensiva e in area medica, per un totale aggiornato di 291 e 7.212 malati covid. I morti ieri sono stati altri 57 (computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 168.545), mentre i contagi covid riguardanti la Lombardia, sono stati 8.542 come da bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 LUGLIO: IL PUNTO DI SCOTTI

E che la situazione covid stia iniziando a preoccupare in Italia, lo si capisce chiaramente dai numeri del bollettino coronavirus del ministero della salute appena analizzato. Dati che hanno indotto Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione di categoria (Fimmg), a spiegare: “Un bollettino di luglio con quasi 85mila nuovi contagi – le sue parole riportate da Tag24 – costituisce una casistica imponente, che tradotto significa scovare fino a 50 casi per ciascun medico di famiglia. Le prime analisi ci dicono che il virus attacca le vie respiratorie superficiali, dunque non dovrebbe causare gravi danni nell’area dei polmoni. Tuttavia, potrebbero esserci delle complicanze differenti date dalla stagione estiva, come per esempio gli sbalzi termici dovuti all’impiego di aria condizionata”. E ancora: “Nel mio piccolo noto una tendenza al raddoppio quasi giornaliera, al momento ho 30 pazienti in isolamento senza necessità di ricovero e con scarsi sintomi gravi.

