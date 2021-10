Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 ottobre/ Positività 1%, ricoveri -67

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 4 ottobre 2021, il primo della nuova settimana. Essendo oggi il primo dei sette giorni, i numeri saranno tendenzialmente al ribasso, in quanto, come vi ricordiamo spesso e volentieri, la domenica vengono processati pochi tamponi anti covid. L’appuntamento è in ogni caso fissato come sempre alle ore 17:00, nel frattempo, andiamo a rivedere i numeri contenuti nel bollettino di ieri, che ancora una volta sono stati senza dubbio ottimi alla luce del fatto che l’intera Italia è in zona bianca.

I nuovi contagiati emersi sono stati 2.968 su 285.960 tamponi analizzati (antigenici e molecolari), per un tasso di positività che è stato invece pari all’1.03 per cento, in linea con gli ottimi numeri degli scorsi giorni. Ancora una volta bisogna purtroppo registrare dei morti, ieri altri 25 decessi per covid, mentre, a livello regionale, si segnalano i 328 nuovi contagiati della Lombardia (qui il bollettino dedicato). Infine spazio alla situazione negli ospedali, dove vi sono attualmente 431 ricoverati per covid in terapia intensiva, dato in decrescita di 1 paziente, e altri 2.991 in degenza ordinaria, numero diminuito di 66 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 OTTOBRE: DI PERRI SUL MOLUNPIRAVIR

Numeri sempre positivi quindi, e intanto la scienza sta cercando di individuare, di pari passo al vaccino, dei farmaci che possano curare il covid. Il più promettente e nel contempo chiacchierato di questi ultimi giorni risulta essere il Molnupiravir. A riguardo il dottor Giovanni Di Perri, infettivologo dell’università di Torino e consulente scientifico della sperimentazione di fase tre all’Amedeo di Savoia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano di Repubblica in cui ha spiegato: “È l’intelligenza umana che ci mette una pezza”.

Il farmaco dovrebbe giungere sul mercato fra un paio di mesi e dovrebbe avere un’efficacia del 50 per cento: “L’efficacia di un antivirale non sta solo nella sua formulazione chimica. La facilità di assunzione è un fattore molto importante. Il Covid nei primi 6-7 giorni è una malattia virale. È in questa fase che il virus si moltiplica nell’organismo. Poi diventa qualcosa di diverso: una malattia infiammatoria, quando si presentano sintomi gravi. Questo vuol dire che gli antivirali, studiati per bloccare la replicazione del virus, devono essere dati nella prima fase della malattia o diventano inutili”.

