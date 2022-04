Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 aprile/ +218 ricoveri, positività 12.5%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid con tutti gli aggiornamenti contenuto nel bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 5 aprile 2022. Dopo una “fiammata” nelle precedente tre settimane, questa mini ondata sembra aver raggiunto il suo picco, ed è quindi nuovamente in fase calante, così come confermato anche dall’aggiornamento contenuto nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i contagi sono stati in totale 30.630 su 1.383.218 tamponi analizzati, sia antigenici che molecolari.

Il tasso di positività è stato invece pari al 12.5 per cento, mentre il numero dei morti da covid continua a restare significativo, ieri altri 125 decessi per un totale da quando è scoppiata la pandemia in Italia, ovvero, il 20 febbraio di due anni, pari a ben 159.909 morti per coronavirus, numero che resta pesantissimo. Bene invece la situazione negli ospedali italiani, visto che in terapia intensiva troviamo ad oggi 483 persone ricoverati, dato in calo di 6 unità rispetto al precedente report, mentre in area medica il numero segna oggi quota 10.241, più 224 pazienti rispetto all’ultima comunicazione. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il dato contagi del bollettino di ieri segna quota 2.512.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 APRILE

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, Speranza, nonché docente alla Cattolica di Roma. Ospite presso il programma di Rai Tre, Agorà, ha ribadito quanto sia importante mantenere le mascherine: “E’ chiaro che le mascherine sono un presidio importantissimo e purtroppo finché avremo varianti così contagiose vanno tenute, soprattutto all’interno ma anche all’esterno”.

Quindi ha proseguito: “Il Ministro ha detto chiaramente che la decisione sulla mascherina al chiuso verrà presa sulla base dei contagi ed è presumibile che i contagi aumenteranno con una variante così contagiosa”. Ricciardi ha messo in guardia anche in merito all’appurata altissima contagiosità della variante Omicron 2: “Dobbiamo stare ancora attenti ai nostri comportamenti, ci troviamo a fronteggiare una Variante contagiosissima. Dobbiamo vaccinare i 5 milioni di cittadini ancora non vaccinati dobbiamo far capire ai quasi 8 milioni di italiani che hanno solo due dosi di vaccino di fare la terza, e che i comportamenti negli spazi chiusi sono a rischio se non si indossa la mascherina”.

