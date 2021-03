Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 marzo/ Tasso di positività ancora su, 6.7%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 5 marzo 2021, è atteso come sempre attorno alle ore 17:30. A quell’ora scopriremo se la curva epidemiologica sta continuando a salire in maniera preoccupante così come accade da ormai un paio di settimane a questa parte. Lo confermano i dati del bollettino di ieri, quando sono emersi 22.865 nuovi casi di positività a fronte di 339.635 tamponi analizzati. Il tasso di positività continua a salire, ieri al 6.7%, e nel contempo non si placano le vittime, altre 339, numero che non si appiattisce purtroppo da mesi, e che ha portato il computo di decessi covid a quota 98.974.

I casi totali da inizio pandemia sono invece quasi 3 milioni, per l’esattezza 2.999.119, mentre gli attualmente positivi sono 446mila, dato in crescita di poco più di 9mila unità rispetto al giorno precedente. In merito alla situazione ospedaliera, sono 2.475 i ricoverati in terapia intensiva (+64), mentre nei reparti di degenza normale sono 20.157 (+394). Infine, da segnalare 423.807 persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 MARZO: IL PUNTO DI GALLI

A far impennare i contagi verso l’alto sono le varianti del covid, ed in particolare quella inglese, che non è più pericolosa rispetto al ceppo originale ma semplicemente più contagiosa. Ne ha parlato ieri il professor Massimo Galli, infettivologo e primario dell’Unità di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che ad Agorà, su Rai Tre, ha ammesso: “Tale variante ha una velocità di trasmissione maggiore del 37 o del 40% e questo vuol dire che probabilmente il virus va anche più lontano del solito metro e mezzo e infetta più velocemente anche bambini e ragazzi. La media dell’età dei pazienti che abbiamo è un po’ più bassa rispetto al solito. Come sempre si contagiano prima i giovani e i bambini, poi il virus arriva alle persone di mezza età e infine agli anziani. Ed ecco che di nuovo avremo un quantitativo importante di fragili a rischio, se non riusciremo a completare in tempi brevi e con efficacia la campagna vaccinale”. Galli era stato attaccato qualche giorno fa dopo aver spiegato che il suo ospedale era pieno di varianti, ma evidentemente aveva ragione.

