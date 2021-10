Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 ottobre/ Positività 1.3%, +47 ricoveri

Facciamo il punto sulla pandemia di covid con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 5 ottobre 2021. Come vi ricordiamo sempre, quello di oggi sarà il primo vero report della settimana in quanto il lunedì i contagi che emergono sono sempre relativamente pochi, per via degli altrettanto pochi tamponi anti covid processati. E così che nella giornata di ieri sono stati comunicati 1.612 nuovi casi di positività al covid, nuovo minimo storico da mesi, a fronte dei 122.214 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari. Il tasso di positività è stato pari all’1.3%, leggermente al di sopra della media dell’ultima settimana ma comunque un “classico” il primo giorno della settimana, mentre i morti per covid sono stati in totale 37.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, non si registrano particolari allarmi, visto che i pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, sono al momento 437, in crescita di 6 unità (segno positivo che non si verificava comunque da giorni), mentre, a livello di degenza normale il totale segna anche in questo caso un +, precisamente più 41, per un totale di 3.032 ricoverati. Infine, a livello regionale, segnaliamo i 106 casi della Lombardia (qui il report completo della regione).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 OTTOBRE: IL COMMENTO DI RASI SULLE VACCINAZIONI

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Guido Rasi, consulente del generale Figliuolo, commissario straordinario dell’emergenza covid, che parlando ai microfoni dell’Adnkronos in merito agli effetti dei vaccini anti covid ha spiegato: “Gli effetti di un 80% di popolazione immunizzata contro Covid, perché poi ai vaccinati dobbiamo aggiungere anche i 4 milioni che hanno contratto la malattia, si stanno vedendo. Questo indubbiamente ci pone tra i Paesi europei nelle migliori condizioni di ripartire”. Secondo Rasi questi effetti di alta copertura “si iniziano a vedere”, ed è per questo che siamo “tra le situazioni europee migliori”.

Rasi aggiunge che andrà pienamente “raggiunto e consolidato questo 80%” di vaccinati, e andranno anche “rafforzate le popolazioni che ne hanno bisogno con la terza dose”. Ma questo contesto che si sta costruendo “ci porta molto vicini ad avere un effetto importante sulla riduzione di circolazione del virus”, anche se “forse” solo “un 90% ci darebbe la copertura totale”.



