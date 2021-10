Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 ottobre/ Solo 57 ricoverati covid in T.I.

Anche per oggi, lunedì 4 ottobre 2021, è atteso il bollettino coronavirus della Lombardia, il nuovo report giornaliero che fotograferà l’andamento della curva pandemia in regione. La Lombardia sta continuando a vivere una situazione tutto sommato tranquilla, visto che i nuovi contagiati sono contenuti, le vittime sono poche (comunque mai accettabili), e i ricoveri si mantengono stabili o in ribasso. L’ennesima conferma si è avuta dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri quando i nuovi contagiati emersi sono stati 328 su 56.407 tamponi analizzati, mentre i morti sono stati 4, per un totale da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 34.054.

Ranieri Guerra/ “Linciato dai media mentre mia mamma moriva e mia moglie si ammalava”

Negli ospedali lombardi vi sono al momento 57 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, e dato che è diminuito di esattamente un paziente rispetto a ieri. In area medica, i pazienti non gravi, vi sono invece in totale 359 allettanti (meno 6 rispetto al precedente bollettino). Infine, per quanto riguarda le province, spazio ai numeri di Milano, 88 contagiati, quindi Brescia a quota 48, e infine i 41 nuovi positivi segnalati a Bergamo e Varese.

Figliuolo "Terza dose solo con vaccini mRna"/ "No vax svantaggio per salute pubblica"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 OTTOBRE: 5 ARRESTI A MILANO FRA NO GREEN PASS E NO VAX

E a proposito dell’andamento del virus del covid in Lombardia, da segnalare la notizia giunta ieri circa alcuni arresti avvenuti nel pomeriggio di sabato, a seguito della manifestazione contro il green pass che si è tenuta a Milano. Stando a quanto riportato dalle principali agenzie di stampa e dai maggiori quotidiani nazionali, cinque persone sarebbero state arrestate con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, e nella giornata di oggi verranno già processate per direttissima.

Si tratta dei primi arresti avvenuti nel capoluogo lombardo a seguito di manifestazioni No Vax e No Green Pass, che solitamente vengono organizzate nel weekend, ed in particolare di sabato. Le indagini in merito a quanto accaduto saranno coordinate da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, e riguarderanno anche il ruolo di estremisti sia di destra che di sinistra insinuatisi fra le fila del corteo No Pass. Per ogni corteo in media vengono denunciate diverse persone: durante quella del 25 settembre, ad esempio, furano 41 quelle segnalate.

Pregliasco/ “Pillola anti covid come se fosse un mattoncino Lego: ecco come agisce”

© RIPRODUZIONE RISERVATA