Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 aprile/ -7 ricoveri, positività 15%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 6 aprile 2022. Come ogni giorno da più di due anni a questa parte, andremo a fotografare l’attuale situazione covid in Italia, quindi il numero dei contagiati, i ricoverati e il dato relativo ai decessi. L’appuntamento, come vi ricordiamo spesso e volentieri, è fissato al tardo pomeriggio di oggi, indicativamente dopo le ore 17:30, nell’attesa rivediamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 88.173 a fronte di 588.576 tamponi processati fra molecolari e antigenici rapidi.

Il tasso di positività è stato ancora alto, pari al 15 per cento, mentre, in merito agli ospedalizzati, nella giornata di ieri il numero di ricoverati in terapia intensiva era pari a 471, dato in decrescita di 12 unità rispetto al precedente bollettino, mentre in area medica il numero di allettati è stato pari a 10.246 in crescita di altre 5 unità. Infine, per quanto riguarda il bollettino della Lombardia, il report segnava ieri 11.666 nuovi casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 APRILE: IL TASSO DI OCCUPAZIONE DEGLI OSPEDALI

E oltre al consueto bollettino coronavirus del ministero della serata, è giunto nella giornata di ieri anche il quotidiano report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che analizza tutti i dati relativi agli ospedalizzati in Italia e precisamente il rapporto fra i posti letto occupati dai malati di covid e il totale.

Nelle ultime 24 ore, stando a quanto fatto sapere ieri dall’agenzia, l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica (quindi non in terapia intensiva), da parte di pazienti con Covid-19 è salita di un punto percentuale, passando così dal precedente 15 per cento al 16 per cento (un anno fa era del 43%). In 7 regioni ha superato il 20 percento, precisamente Umbria (40%), Calabria (34%), Basilicata (26%), Sicilia (27%), Marche (24%), Puglia (23%), Abruzzo (22%). In terapia intensiva, invece, stabile l’occupazione al 5%, anche se Calabria e Sardegna superano il 12%.

