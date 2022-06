Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 giugno/ Positività 12.2%, -31 ricoveri

E’ tempo di aggiornare la situazione covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 6 giugno 2022. Come sempre nel pomeriggio andremo a scoprire la “fotografia” dell’andamento del virus nel nostro Paese, a cominciare dal numero dei contagiati, che nel bollettino coronavirus ministero della salute di ieri sono stati in totale 15.082 su 123.699 test anti covid. Il tasso di positività si conferma in discesa, ieri pari al 12.2 per cento, mentre continua a restare alto il numero dei decessi, altri 27 morti da coronavirus per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 166.949 vittime da virus.

Covid, nuova variante BA.5 di Omicron/ Allarme aumento dei casi in Portogallo

Non si spiega come mai i morti non si annullino, ma secondo gli esperti è molto probabile che la popolazione anziana del nostro Paese non aiuti in tal senso. Restano comunque buoni i numeri riguardanti gli ospedali, visto che in Italia troviamo solamente 218 persone ricoverate in terapia intensiva, dato in stabilità, e altre 4.411 in area medica, per una diminuzione di 31 pazienti. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato 1.856 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 GIUGNO 2022/ Dati: +1.856 casi, positività 9,86%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 GIUGNO: PECHINO RIAPRE

Situazione covid quindi in continuo miglioramento, come si evince dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, e anche dalle parti della Cina le cose stanno decisamente migliorando. A riguardo va segnalata la notizia delle scosre ore circa la riapertura graduale di Pechino. Nella capitale cinese, fra le megalopoli più popolose al mondo, a partire da oggi alcune restrizioni imposte da diverse settimane verranno meno.

A riguardo, riapriranno i ristoranti, dopo un periodo in cui si poteva ordinare solo cibo d’asporto, nonché altri spazi al chiuso, mentre gli studenti delle scuole primarie e secondarie potranno tornare a breve in presenza, precisamente dal prossimo 13 giugno. Secondo quanto fatto sapere dalle autorità di prevenzione sanitaria, a Pechino non viene rilevato un caso di covid da sette giorni, ad eccezione dei centri di quarantena dove comunque i contagiati sono già isolati. In ogni caso, chiunque voglia recarsi sui mezzi pubblici o nelle zone chiuse, dovrà esibire un test covid fatto non più tardi delle 72 ore precedenti.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO M. SALUTE 5 GIUGNO/ 27 morti, 15082 casi, -31 ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA