Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 aprile/ +82 ricoveri, positività 15%

E’ tutto pronto per scoprire il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 7 aprile 2022. Nel pomeriggio odierno andremo a visionare il consueto report aggiornato sui casi di covid in Italia, scoprendo quindi l’andamento del virus. Nelle ultime settimane i contagi stanno mantenendo un andamento un po’ altalenante, e anche nel bollettino di ieri si è confermata questa tendenza visto che i nuovi casi di positività emersi sono stati in totale 69.278 a fronte di 461.448 tamponi molecolari quanto antigenici rapidi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 aprile/ -19 ricoveri, positività 13.3%

Il tasso di positività è stato pari al 15 per cento, identico al precedente report, mentre negli ospedali il numero di ricoverati in terapia intensiva è diminuito di 5 unità, portandosi a quota 466 in area medica, dove troviamo invece i malati meno gravi, gli allettati sono ad oggi 10.630, in crescita di 87 pazienti. Infine, per quanto riguarda le vittime da covid, ieri “la casella” segnava quota 160, per un totale di 160.973 decessi dal 20 febbraio 2020, mentre, in regione Lombardia, il bollettino di ieri segnava quota 9.094 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 6 APRILE/ +150 morti 69.278 casi: dati Ministero Salute

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 APRILE: BASSETTI SULLA VARIANTE XE

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che si è soffermato in particolare sull’ultima variante del covid scoperta, la XE, ricombinante di Omicron 1 e Omicron 2, “non sembra più aggressiva, più mortale e più patogenetica – spiega il noto camice bianco ligure attraverso la propria pagina Facebook – il ciclo completo vaccinale (con booster) funziona nel prevenire forme gravi. E’ invece sicuramente più contagiosa (+10%). Quindi si diffonderà più velocemente e più rapidamente e potrebbe prendere il sopravvento sulle altre. Dovremo abituarci: finché c’è virus c’è variante”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 APRILE/ +12 morti, sale tasso positività

Matteo Bassetti ha poi aggiunto e concluso: “La variante Xe è un mix di Omicron 1 e 2 che si uniscono e si ricombinano. Peraltro è un fenomeno, quello della ricombinazione, che avviene abitualmente per l’influenza senza che nessuno si preoccupi di metterlo in prima pagina. Mutazioni e ricombinazioni – sottolinea – avvengono in continuazione per tutti i virus e molti altri microrganismi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA