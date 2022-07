Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 luglio/ +219 ricoveri, positività 28.4%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 7 luglio 2022, l’ultimo aggiornamento con tutti i numeri ufficiali riguardanti la pandemia di covid in Italia. Situazione ancora molto delicata nel nostro Paese visto che i contagi continuano ad essere moltissimi, con conseguente incremento anche di ricoveri. Partiamo dai contagi emersi nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, che sono stati in totale 107.786 a fronte di 380.035 test processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato del 28,4 per cento, ancora a livelli record, mentre il numero delle vittime si mantiene sotto quota 100, precisamente pari a 72, per un totale aggiornato dal 20 febbraio 2020, giorno di scoppio della pandemia, pari a 168.770. Veniamo quindi alla situazione ospedaliera, dove ad oggi vi sono 325 ricoverati in terapia intensiva, i casi che meritano maggiore attenzione, nonché altri 8.220 in area medica, per una doppia crescita pari a +2 e +217. Infine i contagi della regione Lombardia comunicati nel bollettino di ieri, leggasi 13.681.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 LUGLIO: IL COMMENTO DI LOPALCO

Secondo il bollettino coronavirus del ministero della salute, continuano ad aumentare i contagi covid, ma secondo gli esperti ci stiamo lentamente avvicinando verso il picco di questa nuova ondata. Ne è convinto, fra i tanti, anche il noto epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ex assessore regionale pugliese, professore di Igiene e Prevenzione presso l’università del Salento, che intervistato ieri dai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: “Siamo vicini al picco. A metà luglio dovremmo averlo raggiunto”.

Una valutazione che si fonda principalmente sue due obiettivi: “Innanzitutto, vale l’osservazione di quanto sta avvenendo nei Paesi in cui questa sotto variante di Omicron è arrivata per prima dando avvio alla rapida risalita dei casi. Inoltre, abbiamo come riferimento quanto è avvenuto nelle ondate precedenti”. Lopalco resta comunque cauto sugli ospedali, che per il momento non sono in sofferenza: “Non sarei tanto pessimista. Molti fra quelli che si stanno contagiando hanno vissuto altre infezioni, anche più di una, o si sono vaccinati o hanno la cosiddetta immunità ibrida, cioè oltre ad aver ricevuto le dosi hanno contratto il virus. In altre parole, non finiscono in ospedale”.

