Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 luglio/ +350 ricoveri, positività 28.4%

Siamo pronti a scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 8 luglio 2022. Quando sta per concludersi una nuova settimana, il covid continua a non dare segnali di cedimento, e anche nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri i numeri sono stati decisamente alti. I contagi emersi nelle scorse 24 ore sono stati in totale 107.240 a fronte di 378.250 test anti covid elaborati, sia molecolari quanto antigenici rapidi. Il tasso di positività si mantiene su livelli sempre molto alti, ieri pari al 28,4 per cento, mentre le vittime non accennano a diminuire, e anche ieri il numero di decessi è stato pesante, ben 94 morti da covid, per un totale da inizio pandemia pari a 168.864 morti per il virus.

Negli ospedali la situazione resta non di allarme, ma in ogni caso gli allettati stanno incrementandosi nelle ultime settimane e ad oggi troviamo 343 persone ricoverate in terapia intensiva e altre 8.552 in area medica, per una doppia variazione rispetto al precedente report pari a +18 e +332. Infine uno sguardo al bollettino di ieri della regione Lombardia, attraverso cui sono stati comunicati 13.595 nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 LUGLIO: I DATI DELLA FONDAZIONE GIMBE

E a conferma dei dati covid in peggioramento, oltre al bollettino coronavirus del ministero della salute, anche il report settimanale della Fondazione Gimbe, il think tank milanese condotto da Nino Cartabellotta. Nell’ultima settimana sono aumentati i ricoveri, sia in area non critica quanto in terapia intensiva, e nel contempo anche i decessi: “Sul fronte degli ospedali – sono le parole di Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – continuano ad aumentare i ricoveri sia in area medica (+32,6%) che in terapia intensiva (+36,3%)”.

Nel dettaglio, in arra critica i posti letto sono passati dal minimo di 183 del 12 giugno, fino ai 323 dello scorso 5 luglio, mentre in area medica il minimo è stato toccato l’11 giugno, leggasi 4.076 ricoverati, contro gli 8.003, quasi il doppio, del 5 luglio. In merito invece alla percentuale di posti letto occupati da casi covid, la media nazionale è del 12.5 per cento per quanto riguarda l’area medica e del 3.5 per cento invece per la terapia intensiva. “Segnano un netto aumento anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – aggiunge Mosti – con una media mobile a 7 giorni di 40 ingressi/die rispetto ai 29 della settimana precedente”.











