Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 luglio/ I contagi tornano sopra quota 1.000

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 8 luglio, sarà comunicato dal dicastero preposto dopo le ore 17:00 di questa sera. Quasi sicuramente il nuovo report confermerà i dati ancora in decrescita, così come emerso dal bollettino della giornata di ieri, quando i contagi erano stati 1.010 su 177.977 tamponi processati, per un tasso di positività in leggera decrescita pari allo 0.56%.

Se da una parte è vero che i contagi non stanno più crollando come nelle scorse settimane, è anche vero che i numeri si stanno mantenendo su livelli bassi, e soprattutto, che i ricoverati negli ospedali continuano a diminuire, visto che in terapia intensiva troviamo al momento 180 persone, sette in meno rispetto alla precedente comunicazione, mentre il calo in degenza normale è stato di 37 unità, per un totale di 1.234 pazienti ricoverati. Bene anche il dato relativo alle vittime da covid, ieri 14, dieci in meno rispetto al dato comunicato 48 ore fa. Per quanto riguarda le regioni, infine, quella che ha segnalato più casi è stata la Lombardia, con 100 contagi tondi tondi (qui il bollettino completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 LUGLIO, IL COMMENTO DI SPERANZA

La situazione in Italia resta comunque sotto stretta osservazione alla luce della diffusione della Variante Delta che risulta essere più contagiosa ma comunque non aggressiva. E ieri a riguardo il ministero della salute, Roberto Speranza, ha spiegato: “Non dobbiamo dimenticare le settimane difficili che abbiamo vissuto. Avevamo 30.000 persone in ospedale fino a due mesi e mezzo fa e oggi sono 1.500, il 95% in meno. Avevamo 3.800 persone nelle terapie intensive e oggi siamo sotto i 190, ben oltre il -90%”.

Tutto merito della campagna di vaccinazione che sta proseguendo a ritmi sostenuti, con 500/600mila inoculazioni ogni giorno: “Avevamo bollettini di centinaia di decessi e grazie alla vaccinazione dei più fragili oggi i numeri sono nettamente inferiori”, sottolineando che “solo una campagna vaccinale capillare e che perdura nel tempo ci permetterà di consolidare questi numeri”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 LUGLIO





