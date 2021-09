Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 settembre/ -10% di casi negli ultimi 7 gg

Oggi, mercoledì 8 settembre 2021, verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Appuntamento a dopo le ore 17:30 circa, quando il nuovo report con tutti gli ultimi aggiornamenti sarà reso pubblico. La curva sta lentamente cedendo in Italia, così come è stato confermato dal bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati 4.720 su 318.865 tamponi processati, per un indice di positività in calo di esattamente un punto, passato dal 2.5 all’1.5%.

Stando ai dati settimanali la curva è scesa del 10% negli ultimi 7 giorni, e anche gli ospedali stanno reggendo bene questa nuova “ondina”, con sette ricoverati in meno in terapia intensiva, mentre i ricoveri ordinari sono cresciuti di 5 unità, portandosi a quota 4.307. Purtroppo risale il numero dei morti, ieri 71 contro i 52 di 48 ore fa, per un totale di ben 129.638 decessi causati dal covid dal febbraio del 2020. Infine, a livello regionale, segnaliamo i 510 casi della Lombardia (qui il report completo), ma Sicilia e Veneto hanno fatto peggio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 SETTEMBRE, LE ULTIME DI BASSETTI

Intanto nelle scorse ore è uscito nuovamente allo scoperto il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova, che attraverso i propri social ha commentato una notizia calcistica, la decisione dell’Uefa di eliminare il tampone dai calciatori già vaccinati: “La Uefa ha deciso: se sei vaccinato non devi più farti il tampone per giocare una partita di calcio! Era ora! Lo dico da 6 mesi. Speriamo che anche da noi e in altri settori si eviti di fare il tampone a chi non serve”.

Nel corso dell’Esecutivo di ieri a Nyon l’Uefa ha stabilito che qui giocatori che hanno completato il ciclo vaccinale non dovranno sottoporsi al test anti covid prima delle competizioni della Federazione, anche se rimarrà responsabilità a livello sportivo ed economico delle singole società, verificare prima del viaggio in un altro paese “che i propri tesserati rispettino i requisiti imposti dai singoli Stati interessati per l’ingresso”.



