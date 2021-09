Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 settembre/ Positività al 2.5%, -2 in T.I.

Dopo le ore 17:30 di oggi, martedì 7 settembre 2021, verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus, il classico report quotidiano che fotograferà l’andamento del virus covid in Italia. Come vi diciamo spesso e volentieri, quello di oggi sarà il primo vero bollettino della settimana, visto che il lunedì, storicamente, i casi risultano essere pochi o comunque al ribasso a seguito dei numerosi laboratori che processano i test nel weekend.

Una “tradizione” che è stata confermata anche ieri, lunedì 6 settembre, quando i casi positivi conteggiati sono stati 3.361 su 134.393 tamponi analizzati fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è salito a quota 2.5 per cento, in crescita dal 2%, mentre le vittime sono state 52, per un totale da inizio pandemia pari a 129.567. In merito alla situazione ospedaliera si segnalano invece 570 ricoverati in totale in terapia intensiva, dato in diminuzione di due unità rispetto al precedente report, e altri 4.302 in area medica (+86 rispetto all’ultimo bollettino). Infine segnaliamo i 404 casi della Lombardia (qui il report completo della regione)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 SETTEMBRE: MINISTRA MESSA SU GREEN PASS

Intanto si avvicina sempre di più la ripresa delle scuole, e a riguardo ne ha parlato la ministra dell’Università, Maria Cristina Messa. Intervenendo ieri a Radio24, rispondendo ad una domanda sull’obbligo del green pass negli atenei per studenti e personale scolastico, ha spiegato: “Bisogna pensare agli altri in questo momento e non a sé stessi. Capisco che uno possa pensare che questa sia una lesione della propria libertà individuale, ma esiste una libertà collettiva che ha prevalenza”

Quindi la ministra Messa ha aggiunto: “Il mondo dell’università è quello dove la dialettica è forse al suo massimo. Gli studiosi sono persone, hanno le loro opinioni e convinzioni che portano avanti, in genere, non tutti purtroppo ma la maggior parte, sulla base dello studio. Io li ascolto assolutamente perché credo serva sempre ascoltare, ma poi bisogna tenere ferma la barra e andare avanti”.



