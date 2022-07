Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 luglio/ Positività 27.1%, +350 contagi

Ecco il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 9 luglio 2022. Quando si sta per chiudere una nuova settimana, continua a restare altissimo il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul numero totale dei test anti covid; l’ultimo emerso, quello dal bollettino coronavirus del Ministero della salute di ieri, è stato pari al 27.1 per cento, a causa dei 100.690 nuovi contagiati emersi su 371.874 test fra antigenici rapidi e molecolari.

Resta sempre alto il numero delle vittime da covid, ieri altre 105 per un aggiornamento dal giorno di inizio della pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 168.969 decessi. Resta comunque tutto sommato positiva la situazione ospedaliera, visto che nei nosocomi nazionali i ricoverati in terapia intensiva sono 361, per una crescita di 18 unità rispetto al precedente report, e altri 8.632 in area medica, una variazione di +332 allettati. Infine i dati della regione Lombardia: da bollettino coronavirus di ieri i casi emersi sono stati 12.508.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 LUGLIO: LE PAROLE DI RICCIARDI

E per parlare della nuova ondata di casi covid, è intervenuto nella giornata di ieri il noto Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, Roberto Speranza, nonchè professore ordinario di Igiene presso l’università Cattolica. Parlando con i microfoni di SkyTg24, ha storto il naso di fronte all’eliminazione totale delle misure di restrizione anti covid: “Siamo in un’ondata pandemica molto forte – ha spiegato – si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza”.

Si tratta comunque di un problema non solo italiano: “Tutti i Paesi, invece, non solo l’Italia, hanno rinunciato a combattere il virus. E il virus poi ti castiga”. Ricciardi ha parlato anche della quarta dose, che non ha fatto presa fino ad oggi su fragili e anziani: “Si, sarà una decisione che il ministero deve prendere per una raccomandazione. Sarà entro luglio e sarà una decisione molto rapida”.











