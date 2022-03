Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 marzo/ -231 ricoveri, positività 11.3%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 9 marzo 2022, è atteso come sempre nella serata odierna, indicativamente poco dopo le 17:30. Prosegue una settimana che sta registrando numeri un po’ discordanti rispetto a poco tempo fa, anche se la quarta ondata sembrerebbe destinata lentamente a scemare facendoci intravedere una primavera e soprattutto un’estate, sicuramente liete. Anche il bollettino di ieri ha di fatto fotografato una situazione tutto sommato positiva visto che i nuovi contagi sono stati in totale 60.191 su 531.194 tamponi processati, con un tasso di positività che è stato pari all’11.3 per cento.

Negli ospedali italiani al momento troviamo 592 persone ricoverate in terapia intensiva, un dato in calo di 18 allettati, e altre 8.776 in area medica, i pazienti meno gravi, e numero decresciuto di 213 unità. Ancora pesante il numero dei morti da covid, ieri altri 184 per un totale da inizio pandemia pari a 156.201 vittime per coronavirus, infine, per quanto riguarda la situazione della regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato 6.497 nuovi positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 MARZO: LE PAROLE DI PALU’

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professore e virologo Giorgio Palù, numero uno dell’Aifa, che intervistato dal Corriere della Sera ha ri-attualizzato la questione covid ed in particolare, l’origine del virus. Secondo il presidente dell’agenzia italiana del farmaco si sarebbe rafforzata l’opzione “fuga dal laboratorio”: “E’ suggestivo un dato – dice a riguardo Palù – che andrà comunque confermato da ulteriori verifiche di altri ricercatori. Il ceppo prototipo di Wuhan, quello che ha cominciato a manifestarsi in Cina con forme gravi di polmonite, e tutte le varianti che ne sono derivate, anche quelle considerate non interessanti nella classificazione internazionale, presentano una caratteristica affatto peculiare”.

Poi il numero uno dell’Aifa ha aggiunto: “Nel gene che produce la proteina Spike (quella che il virus utilizza per agganciare la cellula da infettare) appare inserita una sequenza di 19 lettere appartenente a un gene umano e assente da tutti i genomi dei virus umani, animali, batterici, vegetali sinora sequenziati. La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa una su un trilione. Una sequenza essenziale perché conferisce al virus la capacità di fondersi con le cellule umane e di determinare la malattia”.



