Conferenza stampa Iss, diretta video/ Monitoraggio 24 dicembre: “Rt sale a 0,90”

In giornata si terrà la conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità, non appena dal Ministero della Salute verrà confermato l’orario ufficiale (è comunque previsto entro la mattinata-primo pomeriggio): la consueta diretta video streaming avverrà sul canale YouTube del Ministero, appuntamento anomalo al giovedì ma scelto per consentire la festa del Natale domani 25 dicembre. I dati settimanali sull’andamento epidemiologico verranno presentati e commentati dai responsabili Iss, mentre è previsto anche l’anticipo del monitoraggio sui consueti 21 parametri atti a definire la situazione specifica delle singole Regioni per la diffusione del contagio da Covid-19.

Come noto, da oggi l’Italia si trova in zona rossa “indistinta” a livello nazionale e perciò la situazione delle tre fasce di colore verrà “congelata” a livello formale fino al prossimo 6 gennaio: questo non toglie che Ministero della Salute e Cts potranno e dovranno verificare settimana dopo settimana l’andamento del contagio per comprendere se le misure scelte dal Governo stiano funzionando e per verificare se la cosiddetta “variante inglese” del Covid sia in rapida diffusione anche nel nostro Paese (e con che caratteristiche). L’indice Rt era risalito la scorsa settimana di poco, allo 0,86 su scala nazionale, mentre oggi segna quota 0.90, un lieve “sbalzo” segnalato dal monitoraggio nazionale redatto dall’Iss: la curva, quantomeno in alcune Regioni, riprende a salire anche se con dati e rilievi ancora minimi.

MONITORAGGIO SETTIMANALE: “CONTAGI SU IN 10 REGIONI”

«La curva dei contagi resta congelata ma dobbiamo comunque continuare tutti a essere prudenti e responsabili, dobbiamo fare ancora qualche sacrificio per far sì che non arrivi la terza ondata», ha spiegato in conferenza stampa ieri dalla sede di Invitalia il commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, di fatto anticipando alcuni dei temi che saranno trattati oggi nel punto stamp dell’Iss con prima di Natale. 95% in isolamento domiciliare il 4,1% ricoverato in ospedale, lo 0,4% ancora in terapia intensiva: «abbiamo una buona notizia, ovvero il tasso di positività è pari al 7,9% e non era così basso dal 20 ottobre», ribadiva sempre Arcuri invitando i cittadini ad proseguire con le sane abitudini per evitare recrudescenze della pandemia nel pieno della campagna vaccini (al via il 27 dicembre prossimo, ndr). Secondo gli ultimi dati settimanali sulla pandemia, la velocità della curva si “stabilizza” con 10 Regioni dove addirittura i casi aumentano: salgono in Basilicata (da 448 a 571), Liguria (da 1.870 a 1.927), Marche (da 2.369 a 2.594), Sardegna (da 1.959 a 2.130), Valle d’Aosta (da 139 a 168), Calabria (da 1.270 a 1.356), Emili Romagna (da 10.302 a 10.798), Lazio (da 9.022 a 9.361), Lombardia (da 14.684 a 15.435), Molise (da 377 a 385) ma anche in Trentino (da 1.429 a 1.444).



© RIPRODUZIONE RISERVATA