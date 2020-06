Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 10 giugno: in netto calo i casi effettivi

Pubblicità

Ieri l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato +7 decessi e +21 casi positivi, totale di 3.961 morti e 30.890 contagiati: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus del 9 giugno, appuntamento alle ore 17.30 per i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 10 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, sono stati registrati 179 nuovi guariti, che hanno portato il totale a 20.832, ai quali vanno aggiunti 2.426 pazienti in via di guarigione. Piccolo rialzo di ricoverati in terapia intensiva, +3 per un totale di 39, mentre sono -34 i ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3970 Alessandria, 1860 Asti, 1039 Biella, 2809 Cuneo, 2730 Novara, 15714 Torino, 1309 Vercelli, 1111 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 87 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Questo, invece, il bilancio dei morti per Provincia: 651 Alessandria, 240 Asti, 207 Biella, 388 Cuneo, 337 Novara, 1756 Torino, 215 Vercelli, 127 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Regione Piemonte ha reso noto che è stato raggiunto un accordo per il personale della Sanità: ci sarà un riconoscimento a chi ha lavorato in prima linea in queste settimane di lotta contro il coronavirus. Andando nel dettaglio, l’assessorato regionale alla Sanità ha stanziato 41 milioni di euro per le buste paga di infermieri e operatori socio-sanitari. «Questo riconoscimento non può in nessun modo ricompensare il lavoro, la dedizione e il sacrificio che il personale sanitario del Piemonte ha dedicato alla sua gente in questi mesi di emergenza. Il nostro è un gesto simbolico, ne siamo consapevoli, ma porta con sé tutta la sincera riconoscenza che la nostra Regione ha verso le donne e gli uomini della sua sanità», le parole del governatore di Regione Piemonte, Alberto Cirio.



