Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 28 maggio: per la prima volta nessun morto

Per la prima volta nessun decesso nelle ultime 24 ore: questa la notizia positiva del bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, attesa per i dati aggiornati a oggi, giovedì 28 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sono stati registrati +73 casi positivi e +16 morti (annotati nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid): il bilancio totale è così salito a 30.387 contagiati e 3.828 vittime. Ben +544 i pazienti virologicamente guariti (totale di 16.479), ai quali vanno aggiunti i 3.616 in via di guarigione. Bene anche gli aggiornamenti dagli ospedali: -2 ricoverati in terapia intensiva (68) e -44 ricoverati negli altri reparti Covid (1.118). 5.278 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.881 in provincia di Alessandria, 1.802 in provincia di Asti, 1.032 in provincia di Biella, 2.756 in provincia di Cuneo, 2.675 in provincia di Novara, 15.498 in provincia di Torino, 1.288 in provincia di Vercelli, 1.108 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 93 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: OBBLIGO MASCHERINE ANCHE ALL’APERTO

Vietato abbassare la guardia in Piemonte, tra le Regioni più colpite dall’emergenza coronavirus, per questo motivo la Regione ha deciso di prevedere l’obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine nei centri abitati e in tutte le aree commerciali. Intervistato da Sky Tg 24, il governatore Alberto Cirio ha spiegato: «Non è obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di sicurezza se non si è in un centro abitato e soprattutto se si fa attività motoria: vogliamo evitare che si possano verificare problemi come quelli verificati nell’ultimo weekend o nel giorno delle Frecce Tricolori».

Il presidente del Piemonte ha poi fatto il punto della situazione sulla riapertura dei confini tra Regioni: Cirio ha messo in evidenza che la data messa nel mirino è il 3 giugno 2020, come previsto dal calendario delle aperture varato dal Governo. «Ad oggi tutti gli indicatori ci dicono che siamo a posto», ha spiegato l’ex europarlamentare di Forza Italia: «Non abbiamo ravvisato soglie di criticità superate, né casi per cui il 3 giugno dobbiamo tenere chiuse le nostre frontiere regionali».



