Bollettino coronavirus Veneto, dati 12 settembre/ +166 casi e tre vittime

Anche per oggi, sabato 12 settembre, è atteso il doppio bollettino della regione Veneto sull’epidemia di coronavirus. L’Azienda Zero, come da copione, comunicherà i nuovi dati alle ore 8:00 di questa mattina, per poi chiudere la giornata con il bollettino serale previsto dopo le ore 17:00. Gli ultimi numeri comunicati ieri sono decisamente eloquenti, e raccontano di 166 nuovi casi, con l’aggiunta di tre morti. Dati tutt’altro che soddisfacenti e che ancora una volta sottolineano come sia Treviso la zona più infetta della regione, con 53 nuovi positivi scoperti nelle ultime ore. 37 invece a Venezia, 30 a Vicenza, 24 a Verona, e infine, 5 a Padova e Belluno, e 4 a Rovigo. Per quanto riguarda le tre vittime, queste si sono verificate nelle province di Padova, Vicenza, Rovigo. Dopo l’ultimo bollettino il numero di casi positivi in regione è salito a quota 2.973, mentre i ricoverati in ospedale sono 160, di cui 104 con il covid. In terapia intensiva vi sono 11 persone, mentre i restanti 93 sono al momento ricoverati in area non critica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, IL COMMENTO DI LORENZONI

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Arturo Lorenzoni, il candidato del Partito Democratico per le elezioni regionali in Veneto che si terranno il 20 e il 21 settembre, e che ha contratto il coronavirus. «Gli esami a cui sono stato sottoposto hanno dato tutti esito negativo – le parole dello stesso riportate da IlGazzettino in data 11 settembre – e i valori di ossigenazione del sangue sono buoni. Su consiglio dei medici cerco per quanto possibile di riposare per superare definitivamente l’attacco virale. Per questa ragione rispetterò ancora qualche giorno di convalescenza in ospedale in attesa della negativizzazione del tampone». Lorenzoni si trova al momento ricoverato a Padova dopo il malore di domenica scorsa: «Continuo a seguire – ha aggiunto lo stesso – gli sviluppi della campagna elettorale sui media e grazie agli aggiornamenti costanti del mio staff. Sto dando disposizioni operative per l’affissione dei manifesti e per le iniziative di questi giorni, mentre stiamo organizzando le attività dell’ultima settimana».



