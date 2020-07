Bollettino coronavirus Veneto, dati 15 luglio/ 14 nuovi casi e 0 morti in 24 ore

Anche per oggi, mercoledì 15 luglio, è atteso il doppio bollettino riguardante l’epidemia di coronavirus in Veneto contenenti i dati aggiornati ad oggi. L’ultima comunicazione dell’Azienda Zero è quella effettuata ieri sera, come di consueto attorno alle ore 17:00. Allo stato attuale, in attesa del prossimo bollettino, le persone positive registrate in Veneto sono 439 (+19), e di questi sono 33 i ricoverati di cui due in terapia intensiva. Tenendo conto anche dei negativizzati virologici, il numero di persone nelle strutture ospedaliere sale a quota 136, con 9 di essi nei reparti di rianimazione della regione. Sono invece salite a 3.676 le persone dimesse dallo scorso 21 febbraio, giorno di inizio dell’emergenza, mentre le vittime sono in totale 2.043 (numero rimasto invariato), di cui 1.436 nelle strutture ospedaliere e le restanti nelle rsa o altrove. Ad oggi continua ad essere quella di Padova la provincia dove si registrano più casi, con 78 positivi su un totale da febbraio pari a 3.996. Segue Treviso a quota 73, con Vicenza a 50, Verona a 44, Venezia a 35 e Belluno a 20. Chiude come sempre Rovigo, con soli due positivi, su un totale di 446.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: 14 POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE

Nelle ultime 24 ore sono 14 in totale i nuovi pazienti positivi al covid registrati in giornata, mentre le vittime sono rimaste ferme a quota 0. Impennata delle persone in isolamento domiciliare, leggasi 1.422 con un incremento di 129 casi rispetto alla giornata precedente, e questo è senza dubbio il dato più significativo dei due bollettini di ieri. In merito ai nuovi positivi sono quasi tutti stranieri tranne due signori anziani italiani di 80 e 92 anni. I restanti 12 invece sono una donna di 28 anni nata in Kosovo, due uomini nati in Nigeria rispettivamente di 25 e 36 anni, una donna 55enne originaria del Congo, due uomini di 44 e 35 anni originari del Camerun, conviventi, un 52enne personale viaggiante in arrivo dalle Filippine, e infine, cinque positivi appartenenti ad un unico focolaio famigliare del Kosovo, fra cui due bambini di 5 e 9 anni.



