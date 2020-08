Bollettino coronavirus Veneto, dati 25 agosto/ 2.081 positivi, 49 i ricoverati

Anche per oggi, martedì 25 agosto 2020, è atteso il doppio bollettino della regione Veneto sulla situazione coronavirus. La prima comunicazione di Azienda Zero sarà fornita stamane, mentre la seconda come di consueto dopo le ore 17:00, a chiusura della giornata. Nella serata di ieri, 24 agosto, i casi di positività registrati in regione erano 2.081, ma di questi solo 49 sono ricoverati negli ospedali della zona, di cui cinque, i casi più gravi, nei reparti di terapia intensiva. Se prendiamo in considerazione anche i pazienti negativizzati, i ricoverati totali sono 131 di cui 7 in rianimazione. Dal 21 febbraio, giorno in cui è iniziata l’emergenza, sono state dimesse 3.823 persone, mentre le vittime negli ospedali sono state 1.467. Massima attenzione continua ad esservi sulla provincia di Treviso, la più infetta della regione, con 730 casi attivi, seguita da Padova a 309, con Venezia a 281. Verona ne conta 277, Vicenza 179, e infine Rovigo 64 e Belluno con 39.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA SODDISFATTO PER I TEST RAPIDI

La situazione potrebbe comunque svoltare rapidamente grazie all’introduzione dei test rapidi per capire se si è positivi o meno al coronavirus, validati dall’istituto Spallanzani di Roma. A riguardo il presidente Zaia, attraverso la propria pagina Facebook, ha detto: “Una svolta che costituisce un importante aiuto sul fronte dello screening – si legge su IlDolomiti.it in data 24 agosto – era infatti impensabile fare solo i tamponi molecolari classici, perché hanno tempi di processazione impegnativi. Con queste modalità possiamo muoverci come una falange macedone, procedendo con i test rapidi per fare lo screening e poi con il metodo del tampone classico per la validazione dei positivi, e comunque mixando anche le due possibilità. Non dimentichiamo che – ha aggiunto e concluso Zaia – quando siamo partiti, c’era a disposizione solo il test coreano, e oggi si trovano sul mercato una decina di aziende, alcune molto importanti, che ci permettono di avere certezza che, sul fronte degli investimenti, si sta muovendo il mondo intero”. I test rapidi verranno effettuati presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia, presso il Catullo di Verona, nonché negli ospedali e nei “drive-in” regionali.



