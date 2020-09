Bollettino Coronavirus Veneto/ Dati 4 settembre, Zaia: “Non abbassiamo la guardia”

Dati in lieve miglioramento, finalmente, per quanto riguarda la pandemia nel Nord-Est. Il bollettino Coronavirus del Veneto di ieri, giovedì 3 settembre, ha fatto segnare una diminuzione piuttosto significativa fra i casi positivi in ambito regionale: 115 in 24 ore (contro i 163 di mercoledì), per un bilancio complessivo pari a 23.304 contagiati dall’inizio della pandemia, che coincide cronologicamente con il 22 febbraio scorso. La provincia più colpita, con boom di nuovi infettati, è, ancora una volta, quella di Vicenza, con 21 nuovi casi in una sola giornata e 14 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 8 nella città di Vicenza e 6 a Santorso. Ieri, per la prima volta dopo alcuni giorni, non si sono inoltre registrati decessi, con il totale di 2.123 vittime dall’avvio dell’emergenza sanitaria che rimane così invariato. Sono 2.614 (+58) i pazienti attualmente positivi; in isolamento domiciliare sono 8.062 persone (+444), di cui 136 con sintomi da Covid-19.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA: “NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”

In attesa di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Veneto, nelle scorse ore è tornato a parlare il presidente della Regione, Luca Zaia, che ha voluto fornire una propria breve disamina circa la situazione attuale a livello di diffusione del virus e il recente rialzo dei contagi. “In generale – ha dichiarato – ritengo che non si debba abbassare la guardia, ma senza allarmismi, perché il 94% dei positivi non è sintomatico”. Effettivamente, facendo una radiografia del momento attuale della pandemia, ci sono i margini per tirare brevemente il fiato e guardare con moderata serenità al futuro che attende non soltanto il Veneto, ma l’Italia intera. “Ora abbiamo 150 persone negli ospedali del Veneto e 14 in terapia intensiva – ha proseguito Zaia –. Perciò non c’è assolutamente emergenza sanitaria ospedaliera, ma c’è obiettivamente il tema forte dei positivi non sintomatici”. Insomma, occorrerà ancora per un po’ fare ricorso a tutta la prudenza del caso per contenere la diffusione del Coronavirus.



