Bollettino coronavirus Veneto, dati 6 luglio/ 385 infetti attualmente in regione

Anche nella giornata di oggi è atteso il doppio bollettino della regione Veneto sull’epidemia di coronavirus, i dati aggiornati a lunedì 6 luglio, riguardanti la pandemia di covid. L’ultima comunicazione emessa è stata quella, come sempre, delle ore 17:00 di ieri, che fotografa una situazione tutto sommato cristallizzata in Veneto. Al momento troviamo 385 persone positive al coronavirus, di cui 17 ricoverati e di questi solo due in terapia intensiva, i più gravi. In rianimazione vi sarebbe anche il “noto” imprenditore vicentino che avrebbe scatenato un focolaio negli scorsi giorni facendo adirare il governatore Luca Zaia. Le persone dimesse dal 21 febbraio sono in totale 3.611, mentre i morti sono aumentati di una unità, portandosi a 2.024 di cui 1.430 negli ospedali. La provincia più infetta della regione è ancora una volta quella di Treviso, dove troviamo al momento 59 positivi su un totale da inizio emergenza pari a 2.687. Segue Vicenza a quota 51, così come Padova, mentre Verona, Belluno e Venezia contano rispettivamente 39, 23 e 22 casi. Solo due, infine, gli infetti a Rovigo.

BOLLETTINO VENETO, CRISANTI CON ZAIA PER IL TSO

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il direttore del dipartimento di microbiologia e virologia e dell’università di Padova, Andrea Crisanti, quello che da molti è considerato il vero salvatore del Veneto durante la fase 1. Intervistato dai microfoni di SkyTg24 ha spiegato: “Ogni giorno nel mondo si registrano 200mila nuovi casi di Covid-19. Se una persona è positiva al coronavirus, penso che debba essere messa in condizione di non trasmettere. Se non lo fa spontaneamente, penso che il Trattamento sanitario obbligatorio si renda necessario perché se qualcuno rifiuta le cure non deve mettere a rischio la salute degli altri”, accogliendo quindi la tesi di Zaia. “A preoccuparmi – ha continuato Crisanti – è il rientro in Italia di persone infette che potrebbero così riaccendere altri focolai. L’altra cosa che mi preoccupa è che gli italiani pensino che l’emergenza è finita. Non è finita, il virus circola ancora. E’ importante avere questa consapevolezza per restare prudenti”, dice ancora sottolineando che attualmente i focolai attivi “sono sotto controllo dal sistema”.



