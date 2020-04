Giuseppe Conte, riunione con capi maggioranza/ Poi vertice con Regioni: verso fase 2

Pubblicità

Qualcosa si sta muovendo oggi per la “fase 2” dell’emergenza coronavirus. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per le 16 una riunione in videoconferenza con i capi delegazione della maggioranza. È un sabato frenetico a Palazzo Chigi, visto che sul tavolo – seppur virtuale – dovrebbe esserci un approfondimento in vista della graduale riapertura dopo lo stop per le misure restrittive anti-contagio. All’incontro dovrebbe partecipare anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Il termine delle misure di restrizione è stato fissato al 3 maggio, quindi bisogna organizzarsi per la progressiva ripartenza di alcune attività. Bisognerà ad esempio valutare se le misure saranno valide su tutto il territorio nazionale o se bisogna diversificarle in base all’andamento dei contagi. Nel pomeriggio si riunirà anche la task force presieduta da Vittorio Colao, che sta lavorando per l’operatività della “fase 2”. Questo team sta coadiuvando il governo per condurre l’Italia fuori dall’emergenza.

GIUSEPPE CONTE, OGGI CONTATTI ANCHE CON BRUSAFERRO E LOCATELLI?

Ma questo è un sabato frenetico per Giuseppe Conte, dicevamo. La tabella di marcia prevede alle 18.30 la cabina di regia con i rappresentanti di Regioni e Comuni. Sarà presieduta dal premier insieme ai ministri della Salute e degli Affari regionali Roberto Speranza e Francesco Boccia. Sarà un confronto utile visto che negli ultimi giorni le Regioni del Nord, fatta eccezione per la Lombardia, sono andate in pressing per l’allentamento delle restrizioni. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è invece detto contrario al “rompete le righe”. L’ipotesi che si sta facendo largo in queste ore è una ripartenza per macroaree. Non è ancora chiaro l’orario, ma nel pomeriggio sarebbero previsti anche contatti con il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Css Franco Locatelli. Resta da capire se ci saranno annunci, magari in conferenza stampa, o se si tratta solo di uno step per arrivare a decisioni definitive. Abituati ai sabati in compagnia del presidente del Consiglio con le sue dirette, si ipotizza quindi anche questo scenario.



