Bollettino Lombardia 28 giugno/ Dati coronavirus: Milano vicina agli ‘zero contagi’

L’emergenza coronavirus in Lombardia non è finita ma la giornata di ieri ha certamente dato qualche confortante messaggio in più alla Regione più colpita dalla pandemia: nell’ultimo bollettino solo 2 vittime tra venerdì e sabato (sulle 16.626 da inizio epidemia) e un aumento dei nuovi contagiati del Covid-19 tutto sommato “controllato” di 77 unità sui 93.431 totali, di cui 32 debolmente positivi e 21 a seguito di test sierologici. Al momento sono ancora malati “attivi “ 10.640 persone con diminuzione netta di 648 pazienti in 24 ore. Continua ad essere molto positivo il dato sui guariti e dimessi in tutta la Lombardia, con 63.699 persone guarite dal Covid e 2.347 dimessi dagli ospedali per un totale di 66.046 (aumento di 723 rispetto a venerdì), mentre anche sul fronte ospedali le notizie positive non terminano: -4 ricoverati in terapia intensiva (43 i posti ora occupati) e -86 persone nei reparti Covid sui 415 totali. Sono stati effettuati da inizio pandemia coronavirus 1.014.321 tamponi con aumento di 9.568 nell’ultimo bollettino Covid della Regione Lombardia.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: MIGLIORA LA SITUAZIONE A MILANO

Domani tornerà la consueta conferenza stampa da Palazzo Lombardia, ma nel frattempo è atteso anche per oggi pomeriggio il bollettino coronavirus con tutti gli aggiornamenti e il trend dell’andamento epidemiologico nella regione più colpita: rispetto ai dati di ieri, positivo ancora il riscontro sui nuovi contagi a livello provinciale. Milano vede un aumento di soli 4 casi in 24 ore, addirittura uno solo a Milano città: guida ancora Bergamo la “classifica” con +22, Brescia con 14, Como, Cremona e Monza-Brianza con +5, Mantova con +6.

Commentando i dati giunti ieri, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha evidenziato «un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (415 nel complesso) e di 4 persone in terapia intensiva (43 in totale). Dei 77 casi odierni, 32 sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico. Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia». Milano che si avvicina agli “zero contagi” è certamente una della notizie migliori degli ultimi giorni ma ancora non basta a evidenziare una completa “chiusura” dell’emergenza regionale Covid-19, come del resto a livello nazionale.



