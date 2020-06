Bollettino Protezione Civile 25 giugno/ Ricciardi “coronavirus ko? 0 casi in 1 mese”

La fase 3 è meglio della fase 2 ma non significa, purtroppo, automaticamente la fine dell’emergenza coronavirus: il bollettino della Protezione Civile di ieri conferma il trend in diminuzione di questi giorni ma presenta comunque ancora 30 morti in tutta Italia (di cui solo 8 in Lombardia però, ndr) con dato drammatico delle vittime che sale fino a 34.644. Ci sono ben 6 Regioni a 0 contagi (Puglia, Trento, Friuli, Calabria, Molise, Basilicata) ma restano comunque alti i dati sul contagio in 24 ore: 239.410 il totale dei casi da inizio pandemia, +190 tra martedì e mercoledì. Di questi, 18.655 sono ancora i malati “attivi” in tutte le Regioni con decremento di 918 rispetto alle 24 ore precedenti: sul fronte degli ospedali, netto miglioramento sul fronte ricoveri (-243 con 1.610 totali), 107 in terapia intensiva (-8) e 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Bene infine il fronte dei guariti, con +1526 rispetto a martedì (sui 186.111 totali).

RICCIARDI “CORONAVIRUS KO? SERVONO 0 CONTAGI IN 40 GIORNI”

A livello di distribuzione regionale, il bollettino della Protezione Civile del 24 giugno mostra dietro alla Lombardia con 12.227 malati attivi (-677 in 24 ore) i 1.730 del Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento*, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.

Presentando ieri il report “Osservasalute 2019” il direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane Walter Ricciardi ha provato a tracciare una potenziale “evoluzione” del coronavirus nei prossimi mesi. Non è certo tra gli “ottimisti” l’ex Oms e lo si capisce dalla sua stessa disamina epidemiologica: «L’Italia è calda così, come è caldo il Brasile. Questo virus si diffonderà fra i giovani, che diventeranno i vettori, i portatori di questa infezione e il problema sarà che, a causa della mancanza di misure di sicurezza da parte dei ragazzi, lo trasmetteranno a nonni e genitori e rivedremo di nuovo la pressione su sistema sanitario. Questo si verificherà in autunno».

Ma dunque quando si potrà dire “finita” la pandemia? «Tecnicamente una pandemia si definisce terminata da 40 giorni consecutivi a zero casi nel mondo. Siccome ieri si è avuto il record di singoli casi in un giorno, siamo ben lontani a livello mondiale, ma anche nazionale, dal raggiungere questo obiettivo».



