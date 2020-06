Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 25 giugno

Da lunedì fino a ieri il bollettino della Regione Lombardia ha vissuto finalmente di un’inversione di tendenza epidemiologica importante: tanto il numero di vittime ridotto quanto i nuovi contagi limitati permettono una più confortante convinzione sulla fattibilità di una “fine pena” più vicina per la Regione più colpita dal coronavirus. Certo, i dati di mercoledì dicono che di questi giorni quello di ieri è stato forse il “peggiore”, ma nulla a che vedere con le settimane passate: +7 morti (su 16.586 totali) ma anche +88 nuovi contagi (sui 93.261 da inizio pandemia) di cui 17 con test sierologico, a fronte di 9.099 tamponi effettuati sui 980.820 totali.

La percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri risale lievemente dallo 0,88% di martedì fino allo 0,97% di ieri, mentre migliora ancora ulteriormente il dato sui guariti, +758 sui 64.448 a livello generale. Al momento in Lombardia il bollettino epidemiologico registra ancora 12.227 malati “attivi”, con decremento rispetto al giorno prima di 677 unità: a livello di ospedali, calano ancora le terapie intensive (-3 sui 48 totali) e i ricoverati non gravi scendono fino a 692 (-218 in 24 ore).

CORONAVIRUS LOMBARDIA: IL PUNTO DI GALLERA

«I dati di oggi si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali che si attestano a quota 692 (218 in meno di ieri)», spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera commentando gli ultimi dati del bollettino di ieri. In attesa dei nuovi numeri e degli aggiornamenti come sempre successivi alla conferenza stampa di Palazzo Lombardia (diretta video streaming dalle ore 17 in poi), è ancora il n.1 della Sanità lombarda a fare il punto della situazione con il ringraziamento (che ha generato diverse polemiche tra le opposizioni) al lavoro non solo degli ospedali pubblici ma anche di quelli privati. «Gli ospedali privati vanno ringraziati perché hanno aperto le loro terapie intensive e le loro stanze lussuose ai pazienti ordinari», spiega Gallera ringraziando poi l’intero sistema sanitario regionale per aver contrastato il coronavirus nella sua fase più acuta.

Si attende ovviamente la “risoluzione” di questa lunghissima “croce” che la Lombardia sta portando avanti ma non ci sono notizie positive in tal senso: secondo il direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, Walter Ricciardi (ex Oms) «La Lombardia mostra una dinamica dei contagi ancora molto sostenuta, con un andamento estremamente variabile, ma con un trend di discesa molto lento: i modelli statistici indicano che la pandemia in questa regione entrerà nella fase di azzeramento non prima di 3 mesi».



