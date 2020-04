Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Video diretta, dati coronavirus 28 aprile

Pubblicità

La Lombardia comincia a respirare: i dati del bollettino coronavirus di ieri lo confermano, quelli di oggi 28 aprile (diretta video streaming dalle 17.30) si spera possano delineare quel trend su contagi, decessi e terapie intensive in costante calo da ormai una settimana. Il 3 aprile scorso i ricoverati in intensiva erano 1400, oggi sono 680 con un calo di 26 solo nella giornata di ieri: «I dati sono in linea con il trend degli ultimi giorni. Abbiamo più che dimezzato le terapie intensive rispetto a inizio mese, questo significa che il lockdown ha funzionato e i lombardi si sono comportati bene» ha spiegato in conferenza stampa ieri pomeriggio il vice Governatore Fabrizio Sala, «Sono dati estremamente importanti, ma frutto del lavoro incredibile fatto dai sanitari». Si registrano però ancora 124 morti (13449 totali), 590 nuovi casi su 5053 tamponi effettuati (73479 totali, 35441 attualmente positivi) e i ricoverati in altri reparti Covid sono 7.525, qui con decremento molto importante di 956 persone in una sola giornata.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, DIALOGO E SCONTRO FONTANA-CONTE

Al netto dei dati generali che iniziano a far ben sperare la Regione Lombardia, anche sul fronte provinciale si assiste seppur con cautela ad un lieve miglioramento generalizzato: 188 i nuovi casi nella provincia di Milano (18.559), con la città che segnala invece +79 sui 7867 totali; sale Pavia di 85 contagiati al Covid-19 (4129) mentre a Bergamo e Brescia il contagio rallenta ancora con rispettivamente +37 e +35 persone positive al coronavirus dopo gli ultimi tamponi (11.150 e 12.559 gli attualmente positivi nelle due città più colpite dalla pandemia). «Ho parlato con il presidente Conte sul trovare le soluzioni per le famiglie: con la chiusura delle scuole se i genitori devono andare a lavoro si trovano in difficoltà. Ho fatto proposte per spalmare l’inizio del lavoro per evitare l’affollamento nel trasporto pubblico», spiega il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana intervistato da Mattino5 dopo la visita del Premier Conte a Milano, Bergamo e Brescia ieri sera/notte.

«Ho parlato di provvedimenti sul controllo, perché c’è il rischio che un semplice dipendente di Trenord non abbia il titolo per impedire di salire sul treno; se ci sia l’obbligo di mascherine, che io vorrei restasse, più una serie di questioni tecniche. Il presidente si è impegnato a darmi una risposta a tutti i quesiti che ho posto», conclude Fontana non lesinando anche qualche piccola critica sulle decisioni in merito alla zona rossa di Alzano e Nembro, «spettava al Governo».

