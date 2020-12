BOLLETTINO NEVE NATALE E SANTO STEFANO/ Le previsioni meteo per 25 e 26 dicembre

E’ ormai chiaro che quello del 2020, vista la chiusura degli impianti sciistici, non sarà un Natale come gli altri. Resta comunque la curiosità di monitorare il bollettino neve (anche per il giorno di Santo Stefano): e per gli amanti del “bianco Natale”, e per prevenire rischi. Le ultime previsioni disponibili sul portale 3bmeteo danno per certa l’irruzione di aria artica tra Natale e Santo Stefano fin sul Mediterraneo centrale e l’Italia. Il sintomo che qualcosa sta cambiando a livello meteorologico lo avremo già in queste ore, quando farà la sua comparsa una zona depressionaria ad ovest del Regno Unito.

Questa massa di aria artica proveniente dal Nord Europa scenderà sull’arco alpino già la sera del 24 dicembre, con i primi fiocchi che si poggeranno sui versanti esteri delle montagne. Il “regalo” di Natale saranno proprio le nevicate sulle Alpi italiane, sui fondovalle alpini orientali e sull’Appennino Emiliano. Qui la sera del 25 dicembre la neve potrebbe posarsi anche sui 300/500 metri di altitudine. Per quanto riguarda la pianura emiliana, possibili nevicate sul finire della giornata a Bologna e Modena. Neve in collina anche sull’alta Toscana, con qualche fiocco atteso fino a 700m circa in Sardegna.

BOLLETTINO NEVE SANTO STEFANO

Vediamo adesso il bollettino neve in particolare per la giornata di Santo Stefano. Il 26 dicembre il vortice depressionario si sposterà dal Centro verso il Sud Italia. Secondo il portale 3bmeteo, dunque, neanche le regioni meridionali tradizionalmente a clima più temperato saranno al riparo dall’aria fredda. Nevicate possibili, se non addirittura probabili sull’Appennino, in particolare sul versante adriatico della dorsale, dove si attendo fiocchi sui rilievi marchigiani, umbro orientali, abruzzesi e su quelli più orientali del Lazio. La neve si poserà anche sui 200/400m tra Marche ed Umbria, mentre la si dovranno superare gli 800 metri di altitudine tra Lazio ed Abruzzo, dove i fenomeni però raggiungeranno anche i 200/500m in serata. Nell’arco delle 24 ore, gli accumuli dovrebbero essere tra i 20 e i 30 centimetri oltre i mille metri sui monti Sibillini. La quota neve scenderà anche sull’Appennino Meridionale, fin verso i 700/900m la sera.



