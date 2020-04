Bollettino Protezione civile 18 aprile/ Diretta video conferenza stampa Arcuri

Pubblicità

Oggi è atteso un nuovo bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia, ma cambiano le modalità di condivisione dei dati sull’epidemia. Ci siamo abituati per l’emergenza all’appuntamento quotidiano con la conferenza stampa del capo di Dipartimento Angelo Borrelli, accompagnato da un esperto. Ieri però ha annunciato che ci saranno solo due appuntamenti alla settimana, il lunedì e il giovedì, alle 18. Ma il bollettino verrà comunque pubblicato ogni giorno per fornire gli aggiornamenti sui dati. Oggi comunque è previsto l’incontro con la stampa del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, il quale ieri ha annunciato che sta per cominciare la sperimentazione dei test sierologici. «Stiamo lavorando per fare in modo che entro l’inizio di maggio siano disponibili 150.000 test sierologici con cui su tutto il territorio nazionale avvieremo una prima ondata di sperimentazione». Ma un altro aspetto importante del piano nazionale contro il Covid-19 è quello dell’app per il contact tracing.

Pubblicità

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE E CONFERENZA STAMPA ARCURI

In un’intervista al Tg1 infatti il commissario all’emergenza Domenica Arcuri ha spiegato che l’app per il contact tracing è un pilastro importante. «Stiamo lavorando per cominciare la sperimentazione che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota, per poi progressivamente estendere la facoltà dei cittadini di supportare questo sistema di tracciamento dei contatti». Ieri ha firmato l’ordinanza: è stato stipulato un contratto con la società milanese Bending Spoons, che l’ha messa a punto in partnership con il Centro Diagnostico Santagostino di Luca Foresti e la società di marketing digitale Jakala. La conferenza stampa di oggi di Domenico Arcuri, prevista alle 12 e trasmessa dal canale YouTube di Invitalia, sarà però l’occasione anche per parlare della call per i test sierologici. Ieri infatti il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, ha spiegato che sarà resa nota una call per tutte le aziende che ritengono di avere i test in questione e che rispondono ai requisiti indicati dal governo. La call sarà aperta per cinque giorni, poi «un panel identificato dal commissario Arcuri, con competenze tra loro complementari, procederà all’identificazione del test» che verrà poi somministrato ad un campione di 150mila persone.

CONFERENZA STAMPA ARCURI DELL’11 APRILE 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA