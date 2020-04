Conferenza stampa Protezione civile/ Diretta video: bollettino coronavirus 17 aprile

Pubblicità

Il trend dei contagi di coronavirus in Italia è discendente, ma bisogna essere molto cauti per evitare che la curva riparta. Stando ai dati forniti ieri in conferenza stampa dalla Protezione civile, la curva epidemica in Italia è tornata a crescere, a fronte però di un calo forte dei ricoveri e del record di tamponi eseguiti. Dunque, i casi totali sono 168.941, con un aumento di 3.786 persone in 24 ore. A pesare è proprio il numero dei tamponi: ne sono stati eseguiti 60.999 in un solo giorno, un record assoluto. Il numero dei decessi invece si è confermato in leggero calo, 525, portando il totale a 22.170 decessi. Il numero dei guariti è salito al punto tale da sfiorare il record: ne sono stati registrati 2.072 in un giorno, quindi il totale supera quota 40mila, arrivando a 40.164 in tutto. Le persone attualmente positive sono salite a 1.189 unità, quindi nel complesso sono 106.607. Il dato più importante è quello dei ricoveri: sono calai di 750 pazienti per il regime ordinario (totale 26.893) e di 143 posti nelle terapie intensive (totale 2.936). Il bollettino verrà aggiornato oggi dalla Protezione civile nella consueta conferenza stampa delle 18 presieduta dal capo di Dipartimento Angelo Borrelli, trasmessa in diretta tv dai canali all news e in streaming video sul canale YouTube.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: “CIRCOLAZIONE VIRUS MENO INTENSA”

«La circolazione del virus è meno intensa, ma è presente. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di portare R0 sotto uno, dobbiamo muoverci passo dopo». Questo il monito di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nella conferenza stampa di ieri della Protezione civile. Inoltre, ha parlato dell’esposizione degli italiani al virus. «Oltre il 90% delle persone non è venuto in contatto con il virus e quindi è suscettibile». Questo vuol dire che l’attenzione deve restare alta, anche se le misure di contenimento si sono rivelate efficaci, come dimostrato gli ultimi dati in miglioramento. Ma Brusaferro ha anche precisato che per avere immunità di gregge il 70-80 per cento della popolazione deve essere immunizzata. Per quanto riguarda invece i test sierologici, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ha ribadito nella conferenza stampa dalla sede della Protezione civile che quelli più efficaci per sensibilità, specificità e valore predittivo sono ancora in fase di messa a punto.

