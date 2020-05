Bollettino Protezione Civile 4 maggio/ Dati coronavirus: decessi e contagi in fase 2

Pubblicità

Dopo mesi ad immaginarsi la fase 2, ecco che il 4 maggio non solo è arrivato ma l’insieme di timori e preoccupazioni non ha abbandonato per nulla tanto il cittadino quanto le istituzioni: ieri il bollettino coronavirus emesso dalla Protezione Civile (primo lunedì oggi senza conferenza stampa dopo l’”addio” del punto stampa con Borrelli) ha mostrato ancora una volta dati incoraggianti per l’inizio della “nuova fase” di convivenza con il Covid-19 ma si attenderanno ovviamente i prossimi giorni per capire se le riaperture e le visite permesse ai parenti contribuiranno a rialzare la curva del contagio o se la precauzione degli italiani riuscirà a limitare i danni di un Paese che ancora si affaccia alla fase 2 senza un piano chiaro su test, tracciamento e tamponi.

+174 morti, -525 malati di coronavirus, +1740 guariti sono i tre dati nodali per riassumere il bollettino prima del 4 maggio: il “record positivo” in Lombardia (solo 42 vittime domenica, in calo rispetto ai giorni precedenti) contribuisce a numeri più ribassati anche a livello nazionale, anche se i decessi restano un dramma infinto (28.884 bilancio generale). I positivi al Covid dall’inizio della pandemia sono 210.717 (+1389), di cui gli attualmente contagiati sono 100.179 (-525): di questi, 1.501 sono in terapie intensive, con una decrescita di 38 pazienti rispetto a sabato. 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi mentre sono 81.654, con un incremento di 1.740 su ieri, le persone dimesse-guarite.

BOLLETTINO CORONAVIRUS: LA FASE 2 TRA CAUTELA E TIMORE

«Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto», è il monito lanciato dalle colonne di Repubblica da Walter Ricciardi, consigliere del Ministro Speranza e rappresentante Oms per l’Italia. La cautela nella fase 2 resta altissima, tanto dalle Regioni quanto dal Governo, come ribadito ieri da un lungo post del Premier Conte sull’inizio della nuova fase di convivenza con il coronavirus: le parole di Ricciardi sono nuovamente dure e ribadiscono «Già da qualche giorno si vedono tante persone in giro. Le situazioni che abbassano il distanziamento fisico mettono a rischio la salute di tutti. Ma voglio ricordare che come si è aperto si può anche richiudere – ha concluso Ricciardi -. Per farlo abbiamo degli indicatori che ci permettono di prendere misure correttive nel caso di un ritorno dell’epidemia. Le chiusure se le cose vanno male avvengono automaticamente».

Al momento ancora la strategia su tracciamento e test del Governo sfugge ai territori e ai normali cittadini e questo non potrà che essere un problema, come evidenziato anche dal direttore di malattie infettive del Sacco di Milano, Professor Massimo Galli: «Ora stiamo passando da un intervento drastico di chiusura, semplice nelle caratteristiche e pesante nelle conseguenze, ma che ha ottenuto validi risultati – ha ribadito l’esperto infettivologo – a una situazione in cui apriamo, con la regola della “mascherina, guanti e distanza“, e una forte speranza nello “stellone”. Questo è un limite oggettivo, poteva, doveva e deve essere fatto di più, come definire i contagi nelle famiglie e i loro contatti. Ora si torna al lavoro, ma bisogna che sia fatto con determinate regole e certezze sul monitoraggio dei lavoratori».



