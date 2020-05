Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti, Fase 2 al via: dati migliorano ma…

Pubblicità

L’Italia prova a ripartire da oggi 4 maggio, con l’avvio della Fase 2 e 4,4 milioni di italiani tornano al lavoro. L’emergenza Coronavirus, però, non è ancora finita, come sostenuto con forza dal premier Giuseppe Conte alla vigilia dell’importante fase di parziale riapertura: “Comincia una fase di convivenza con il virus, serve responsabilità”. I dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile parlano chiaro: ancora 174 morti risultati positivi al Covid-19 anche se sono stati ribaditi da segnali di miglioramento come ad esempio il calo dei ricoverati e delle persona in isolamento domiciliare. Intanto alle 7.10 di questa mattina, come riferisce Repubblica.it, sono stati imbarcati sul primo treno Frecciarossa partito da Milano e diretto a Napoli 192 passeggeri. La fase di controllo di ciascun passeggero è avvenuta in maniera ordinata con persone distanziate tra loro e tutte dotate di mascherina. Gran parte dei passeggeri era diretta in Campania e Puglia con questi ultimi che faranno il cambio alla stazione di Roma. Situazione sotto controllo, in mattinata, anche a Milano dove non sono state registrate al momento code sui bus anche se al tempo stesso è stata evidenziata la presenza di pochi guanti indossati tra i passeggeri ed obbligatori invece per circolare sui mezzi pubblici, come la mascherina invece indossata da tutti.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: LA SITUAZIONE NELLE PRINCIPALI CITTÀ

In questo esordio di Fase 2 per l’Italia anche Roma risponde in maniera ordinata: per ora nessun sovraffollamento su bus e metro, dove obbligo di mascherina e distanza di sicurezza sono le principali prescrizioni. Le corse di finiranno alle 23.30 mentre resta sospeso il servizio notturno. Tuttavia, scrive TgCom24, nella Capitale si è assistito ad un vero e proprio boom di runner nei parchi. Traffico invece a Torino dove anche qui a farla da padrona sono i runner e proprietari di cani che a quanto pare hanno prontamente approfittato dell’allentamento delle misure restrittive per rimettere piede nel Parco del Valentino. Traffico ma nessun disagio segnalato al momento anche a Firenze, che torna a ripopolarsi con una maggiore frequenza dei mezzi pubblici. Gli autobus tuttavia non possono trasportare più di 11 persone a sedere e 7 in piedi. Aumento del traffico anche a Bari ma i bus sono semivuoti e i tassisti lamentano l’assenza di clienti. Intanto Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Speranza ha messo in guardia in una intervista a Repubblica: “Se le cose vanno male, si richiude. Far ripartire alcune attività produttive non vuol dire che tutti possono tornare in strada […] Non è ancora finita. Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il coronavirus”.



