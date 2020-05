Bollettino Protezione civile 5 maggio/ Diretta video conferenza stampa Arcuri

Pubblicità

Prosegue il monitoraggio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Oggi è atteso un nuovo bollettino della Protezione civile che aggiornerà i dati sul contagio. I numeri in queste ultime settimane sono stabili: ieri sono stati registrati 195 morti in un giorno, quindi le vittime sono salite a 29.079. Crescono per fortuna anche i guariti, con un incremento di 1.225 nelle ultime 24 ore che ha portato il totale a 82.879. E scende finalmente sotto quota 100mila il numero dei malati di coronavirus in Italia. Sono per la precisione 99.980 le persone attualmente positive, un decremento ridotto (di 199 persone) rispetto ai dati di domenica. I contagiati totali, quindi coloro che sono attualmente positivi, le vittime e i guariti, portano il bilancio a 211.938 con un incremento di 1.221 rispetto al giorno precedente. Importanti anche i dati sulla terapia intensiva: ad oggi ci sono 1.479 pazienti, quindi 22 in meno rispetto a domenica. Tra poco comincerà invece la conferenza stampa del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri che potrà essere seguita in diretta video streaming sui canali social di Invitalia.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE E CONFERENZA STAMPA ARCURI

La conferenza stampa di Domenico Arcuri dalla sede della Protezione civile, che alle 18 pubblicherà poi il nuovo bollettino, potrebbe essere anche l’occasione per fare chiarezza in merito al servizio di ieri di Report. Il programma Rai ha pubblicato in esclusiva il carteggio di Arcuri sul sequestro di Genova, dove il 27 marzo scorso una grande partita di tubi per respiratori venne requisita dalle Dogane al porto di Prà. Era il momento di massima emergenza per la sanità ligure, quindi quei materiali erano fondamentali per le terapie intensive. Quei materiali furono consegnati al deposito dell’Ospedale San Martino. Arcuri in un primo momento diede il via libera, poi cambiò idea. Il 30 marzo chiese di riconsegnare la merce all’esportatore, ma quando capì che era troppo tardi, perché il carico era stato già distribuito, scrisse una lettera di fuoco alle dogane inviando per conoscenza ai massimi funzionari della Farnesina e di Palazzo Chigi. Si chiese “pro futuro” di non sottoporre più a requisizione le merci di Medtronic per “superiori interessi nazionali”. Ma quali erano?

