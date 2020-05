CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti: vertice governo per decreto maggio

Pubblicità

L’Italia è entrata ieri ufficialmente nella Fase 2 del coronavirus: quella della convivenza con il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ancora nessuna “liberazione”, dunque: col rischio contagio dovremo imparare a fare i conti nei prossimi mesi (se non per i prossimi anni). Obiettivo? Riuscire a mantenere questa idea di “nuova normalità” senza ricorrere a nuovi lockdown. Un concetto ribadito anche dal premier Giuseppe Conte, prima del vertice di maggioranza con il ministro dell’Economia Gualtieri e i capidelegazione di M5s, Pd, Italia Viva e Leu che ha avuto come argomento principale il decreto maggio: “Il Paese – ha scritto su twitter – si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza. Ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in piena pandemia e gesti di disattenzione potrebbero vanificare gli sforzi sin qui fatti”.

CORONAVIRUS ITALIA, FASE 2: DE MICHELI: “NESSUN CAOS TRASPORTI”

I timori di un “liberi tutti” capace di innescare una bomba virologica da qui a qualche giorno sembrano essere stati scongiurati dall’atteggiamento per larga parte responsabile messo in atto dai cittadini. Anche il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha rassicurato: “Le previsioni del governo sono state confermate: non c’è stato alcun caos trasporti. Da due settimane ripetiamo che l’apertura sarebbe stata graduale e che al massimo il 10% dei ‘lavoratori di ritorno’, circa 300mila persone in tutta Italia, avrebbero usato i mezzi pubblici”. Intanto nella riunione di maggioranza che ha visto incontrarsi il premier Conte, il ministro Gualtieri, il sottosegretario Fraccaro e i vari responsabili economici dei partiti di maggioranza, si è discusso di varie tematiche: dal reddito di emergenza ai trasferimenti a fondo perduto alle imprese, fino ai 12 miliardi di euro di debito della P.a..Secondo Tgcom24 una quadra è stata trovata ma dal momento che alcune questioni restano da limare i capi delegazione si incontreranno probabilmente di nuovo mercoledì prima del Cdm che varerà il decreto maggio.



