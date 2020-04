Bollettino Protezione civile e conferenza stampa Iss/ Diretta video: dati 30 aprile

Pubblicità

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: DATI CORONAVIRUS 30 APRILE

L’ultimo bollettino della Protezione civile conferma che siamo ancora su un plateau. L’epidemia di coronavirus sta “passeggiando” infatti a quota 2mila dopo averlo fatto a quota 3mila. Siamo, dunque, ad un trend di crescita che è fisso all’1 per cento. I nuovi casi registrati ieri sono 2.086, quasi uguali a quelli del giorno prima. Calano per fortuna i morti: sono 323 i decessi, ma sono comunque tanti. Stabile il numero dei guariti, ma continuano a liberarsi posti letto in terapia intensiva (-68) e nei reparti Covid ordinari (-513). Oggi tutti questi dati verranno aggiornati con il nuovo bollettino della Protezione civile, che verrà presentato in conferenza stampa, visto che oggi cade il secondo appuntamento della settimana. Sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e affrontare alcuni temi di stretta attualità. L’appuntamento verrà trasmesso alle 18 in diretta tv dai canali all-news e in diretta video streaming attraverso i canali social del Dipartimento, a partire dalla pagina Facebook e passando per il canale YouTube. Alle 12 è invece fissata la conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che analizzerà l’andamento dell’emergenza dal punto di vista epidemiologico.

CONFERENZA STAMPA ISS ANCHE SU RELAZIONE RIAPERTURA

Prima della conferenza stampa della Protezione civile per il nuovo bollettino sul coronavirus in Italia, è attesa la conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità (Iss). È stato già anticipato uno dei temi che verrà affrontato: la relazione fornita al governo con gli scenari sulle riaperture. «Dedicheremo uno specifico approfondimento ai contenuti di quella analisi», fa sapere Iss. Ma ha anche precisato che si tratta di «modelli previsionali» sviluppati insieme al Ministero della Salute, la Fondazione Bruno Kessler e l’Inail in vista della Fase 2. Questi modelli, «funzionali a supportare l’individuazione di scenari possibili per le prossime settimane in Italia», secondo quanto riportato dall’Istituto superiore di sanità, «sono stati discussi e fatti propri dal Comitato tecnico scientifico (Cts)». Nel comunicato che anticipa la questione è precisato anche che questo «documento fa parte dei verbali dello stesso Cts e non ha caratteristiche di sicurezza». Una prima risposta a stampa e media che hanno dato ampio risalto a questa relazione.

