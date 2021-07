Bollettino traffico autostrade in tempo reale/ 6 km di coda fra Modena e Carpi

Ecco il bollettino del traffico autostrade in tempo reale, il report aggiornato a pochi minuti fa di questo primo weekend di esodo estivo. Con l’arrivo di luglio iniziano a farsi più corpose le partenze dei vacanzieri verso le mete marittime, e fra le destinazioni più gettonate vi sono le varie località della riviera adriatica. A riguardo Autostrade per l’Italia segnala una coda di ben 6 chilometri in direzione Modena, tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso, classico snodo cruciale dove spesso e volentieri le auto risultano essere imbottigliate.

Traffico sostenuto anche sull’Autostrada A1, Milano-Napoli, quella tocca invece il fronte tirrenico, dove si segnalano cinque chilometri di coda fra Valdarno e Monte San Savino a seguito di un incidente stradale: siamo all’altezza del chilometro 366 e si viaggia in direzione sud, verso Napoli. Sempre sull’A1, Aspi segnala una coda di due chilometri in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma, fra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Monteporzio Catone per incidente. In questo caso Autostrade per l’Italia consiglia l’uscita Nodo A1/A24 Roma-Teramo su A1 Milano-Napoli. Qui gli aggiornamenti in tempo reale dal traffico

BOLLETTINO TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE, I CONSIGLI PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO

Rallentamenti anche sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, dove i chilometri di coda sono uno fra Carnia e Gemona Osoppo (Km 58 – direzione: Autostrada Torino-Trieste), per lavori in corso. In generale il traffico risulta essere sostenuto in tutta la penisola, così come si evince dal bollettino aggiornato in tempo reale da autostrade, ed in particolare in quelle zone tipicamente battute dai vacanzieri, come ad esempio la già sopracitata Riviera Adriatica, ma anche le arterie che portano in Liguria, quindi quelle che vanno ad est, verso il Veneto, e quelle che vanno a sud verso Toscana, Lazio e Campania.

Il consiglio è sempre lo stesso, ed è quello di non superare mai il limite di velocità massimo di 130 chilometri orari, di non mettersi alla guida se si è stanchi, e di fare un check in del proprio mezzo prima di intraprendere un lungo viaggio, al cominciare dal controllare la pressione delle gomme.



