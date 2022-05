Bollettino vaccini covid oggi 10 maggio/ 160.531 quarte dose somministrate

Ecco il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, il report aggiornato con tutti i numeri ufficiali del 10 maggio 2022, certificati dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il numero totale di dosi somministrate in Italia è salito a quota 137.1 milioni, per un aumento di circa 50mila dosi rispetto a quanto segnalato attraverso il bollettino di ieri. Ferme le terze dosi, ad oggi a quota 39.4 milioni, pari all’82.6 per cento del totale della popolazione vaccinabile, mentre in merito alle quarte dosi, il secondo booster per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e i fragili, il “conto” è arrivato a quota 160.531.

Stabili i dati relativi agli italiani immunizzati, quelli che hanno completato il primo ciclo vaccinale con due dosi, ad oggi a quota 48.6 milioni, il 90 per cento della platea di vaccinabili, mentre il totale di italiani con almeno una dose è ad oggi salito a quota 49.3 milioni, il 91.4 per cento del totale.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 MAGGIO: COSTA SULLE TERZE DOSI

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, soffermandosi in particolare sul vaccino anti covid. Da ormai due mesi a questa parte, come vi ricordiamo spesso e volentieri nel bollettino vaccini covid giornaliero, le somministrazioni sono di fatto in stallo, a cominciare dalle terze dosi, il primo booster, che resta fondamentale per contrastare Omicon.

Parlando con i microfoni del programma 24 Mattino su Radio24, Andrea Costa a riguardo ha spiegato: “E’ importante in questa fase, dobbiamo dirlo ogni giorno, che gli anziani e i fragili facciano la quarta dose di vaccino anti-Covid che li protegge al meglio. Poi abbiamo circa 3 milioni di cittadini sono in attesa della dose booster, nonostante il rallentamento delle misure è importante che completino il ciclo vaccinale perché davanti alla recrudescenza del virus saranno protetti”.

